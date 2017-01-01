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Anadolu Üniversitesi, DÜ'de stant açtı



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DİYARBAKIR (İHA) - Lisans ve önlisans bitirmiş olan üniversite öğrencilerine sınavsız ikinci üniversite okuma şansı tanıyan Anadolu Üniversitesi, Dicle Üniversitesinde (DÜ) stant açtı.

Lisan ve önlisans mezunlarına sınavsız ikinci bir üniversite okuma şansı veren Anadolu Üniversitesi, Diyarbakır'daki öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde stant açtı. Son sınıf öğrencilerinin mezuniyet etkinliklerinin sürdüğü merkezde açılan stantta bilgilendirme faaliyetlerini yürüten Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kayapınar Bürosu Şube Yöneticisi Refiye Kul, ikinci üniversite tanıtımını yaptıklarını ifade etti. Kul, "Dicle Üniversitesinde standımızı açtık. Öğrencilere ikinci üniversite olarak kayıt yaptırabilecekleri programları anlatıyoruz. Öğrencilerin de mezuniyet törenleri var. Mezuniyet sonuna kadar burada bilgilendirmelerimizi sürdüreceğiz. Sertifika programlarımız var. Onlarla ilgili bilgi vereceğiz. İllerimizde bulunan bürolarımız aracılığıyla öğrencilerimiz hizmetlerimizden yararlanmaktadırlar. Büro çalışanları Açıköğretim Sistemini bugünlere taşıyan isimsiz kahramanlarıdır.15 Ağustos 2014 tarihinde açılan AÖF Diyarbakır Kayapınar bürosu olarak Diyarbakır'da bulunan yaklaşık 50 bin öğrencimize hizmet vermekteyiz" dedi.

(EEI-MP-Y)



18.05.2017 15:17:29 TSI

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