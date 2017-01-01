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Vali Balkanlıoğlu okul aile birliği başkanları ile buluştu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:18
Vali Balkanlıoğlu okul aile birliği başkanları ile buluştu
Vali Balkanlıoğlu okul aile birliği başkanları ile buluştu

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Fatsa ilçesinde 7 ilçedeki okulların aile birliği başkanları ile bir araya gelerek sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinledi.
Vali Balkanlıoğlu programda Kumru, Korgan, Çamaş, Kabataş, Çatalpınar ve Gürgentepe'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlerine, okul müdürlerine, okul aile birliği başkan ve yönetim kurulu üyelerine hitaben önemli açıklamalarda bulundu. Vali İrfan Balkanlıoğlu, "Sizlerin yetkileriniz arasında yapılan müracaatı kabul etmek ve şikayeti değerlendirmek ve çözmek var. O sorunu, hangi kurum çözecekse ona emir verip, çözdürmek var. Eğer sizin yetkinizi aşıyorsa bunu yukarı makamlara iletin. Bunu iletme ve görevini var. Size gelen müracaat sizin yetkiniz aştı, bunun sorunun çözümüne yetkili hangi makamsa, vatandaşın sorunun çözümü için oraya iletmeniz gerekiyor" dedi.
Program soru-cevap bölümüyle sona erdi.
(AA-SLH-Y)

18.05.2017 15:18:00 TSI
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