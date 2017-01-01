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Başkan Bakıcı'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:19
Başkan Bakıcı'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
Başkan Bakıcı'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Bakıc,ı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.
Mesajında; "Ulusal Kurtuluş Savaşımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşumuna, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda 19 Mayıs 1919 tarihinin çok önemli bir yeri vardır" diye kaydeden Başkan Bakıcı "Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizlere ve gençlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğumuzdur. Türk gençliği, aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Bu nedenle en önemli görevimiz gençlerimize destek olmak, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamaktır. Bizler, genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkânlara kavuşması, dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime sahip olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkân ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Gençlerimizin eğitim, kültür, sanat ve spor ihtiyaçlarına yönelik elimizden gelen gayreti gösteriyor, daha iyi koşullarda eğitim görmeleri, kültürle sanatla iç içe olmaları ve sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri için her türlü desteği veriyoruz. Geleceğe güvenle bakmamızda ki temel dayanak gençliğimize olan güvenimizden kaynaklanıyor" şeklinde belirtti.
(İC-MET-Y)

18.05.2017 15:19:49 TSI
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