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Başkan Ergün ve Başkan Şirin'e muhtarlardan jest



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Muhtarlar Derneği Başkanı Avni Gürel ve mahalle muhtarlarının jestiyle erik bahçesinde ağırlandı.

Turgutlu'nun toplam 46 milyon Türk Lirası maliyetiyle en büyük yatırımları arasına giren Atık Su Arıtma Tesisi görkemli bir törenle hizmete açıldı. Açılışı gerçekleştirmek üzere Turgutlu'ya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de tören sonrası Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile birlikte Muhtarlar Derneği Başkanı Avni Gürel ve mahalle muhtarlarının jestiyle karşılaştı. Başkan Gürel'in davetine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Daire Başkanları, Daire Müdürleri ve Muhtarlar katıldı. Başkan Ergün ve Başkan Şirin, erik bahçesinin güzel atmosferinde muhtarların isteklerini ve sorunlarını dinledi. Başkan Ergün, Başkan Şirin ve Başkan Tosun, mevsim sezonunun başlamasıyla birlikte üreticilere ve tarım sektöründe çalışan herkese bol kazançlar diledi. Hoş bir muhabbet ortamı olan erik bahçesinde misafir olan başkanlar, Muhtarlar Derneği Başkanı Avni Gürel ve ailesine teşekkür etti.

(SC-Y)



18.05.2017 15:20:11 TSI

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