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Prof. Dr. Ramazan Kurtoğlu: "Dünyayı 13 aile yönetiyor'"



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarına katılan Prof. Dr. Ramazan Kurtoğlu ve TV Programcısı Buse Biçer, "Dünya kim tarafından yönetiliyor" sorusuna cevap verdi.

Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Kurtoğlu ve TV Programcısı Buse Biçer, "Dünyayı Kim Yönetiyor" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Yahya Kaptan Salonu'nda gerçekleşen söyleşide Buse Biçer, Prof. Dr. Kurtoğlu'na "Dünyayı Kim Yönetiyor?" sorusunu sorarak başladı. Bu sorunun cevabının çok merak edildiğini anlatan Kurtoğlu, soru öncesinde Müslümanların içinde bulunduğu duruma ışık tutmak istediğini söyledi. Prof. Dr. Kutoğlu söyleşide batının Müslüman Türklere karşı tarihten bu yana takındıkları tavra dikkat çekti.

Müslüman Türkün, dini ve ekonomisinin batının tehdidi altında olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kurtoğlu, "Bu nedenle çok dikkatli olmalıyız. Kur'an'ın ilk ayetini yerine getirmemiz gerekiyor. Okumadığımız için bilim düşünce ve teknoloji de üretilemiyor. Bu farkı yaratmak için oku ayetini iyi anlamamız gerekiyor. Dünyada 7,5 milyar insan var. Bu insanların 2 milyarı susuz, 1.5 milyarı ise aç yatıyor. Halbuki Peygamberimiz, 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' diyor. İslam dünyasını başı açık kapalı diye tartıştık. Halbuki, tartışmamız gereken zekattı. Bunu tartışmadık çünkü bu konudan maraza çıkmazdı ama başörtüsünden çıktı" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Türkiye'nin tarih boyunca batının hedefi olduğunu tekrarlayan Kurtoğlu, herkesin neye inanıyorsa vatana sahip çıkması gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Kurtoğlu sözlerini, Mehmet Akif Ersoy'un, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" sözleriyle tamamladı.

(İG-GY-Y)



18.05.2017 15:21:29 TSI

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