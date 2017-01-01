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Başkan Büyükkılıç, "Sporda engellerin kaldırılması için gereken hizmetleri sunmak istiyoruz"



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Engelli Yıldızlar Hası Sahası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Engelli Yıldızlar Halı Sahası; Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin, Melikgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Serdar Öztürk, antrenör, sporcu ve sporseverlerin katılı ile törenle açıldı.

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Engelli Yıldızlar Halı Sahanın hizmete açılması ile Kayseri spor camiasına büyük katkı sağlanacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Spor da engellerin açılması için gereken yatırım ve hizmetleri sunmak istiyoruz. Bu amaç ile yapılan istişare toplantısı sonucunda engelleri vatandaşlarımıza yönelik ve özel saha yapma kararı aldık. Bugün alınan karar sonucunda inşa edilen tesisin açılışını yapıyoruz. Melikgazi farkı burada eksikliği tespit etmek, ilgilileri ile çözüm bulmak ve sonuçta yatırımı gerçekleştirerek halkın hizmetine sunmak. Bu tesisin yapımında bizlere önderlik eden Faruk Şahin kardeşimize teşekkür ediyorum. Bu çalışma bir spor yatırım da olsa aynı zamanda sosyal belediyecilimizin bir göstergesidir. Bu sahanın kullanıcılara ve sporseverlere hayırlı olmasını diliyorum"

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Engelli Yıldızlar Halı Sahanın hizmete açılmasının çok önemli bir yatırım ve hizmet olduğunu ifade eden ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı ile Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, modern, sağlıklı ve bakımlı bir spor salonunu bu şehre kazandıran ve sporseverler ile sporculara armağan eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ettiklerini söylediler

Hizmetlerinden dolayı plaket verdiler.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Başkan Büyükkılıç'a spor ve sporcu dostu bir belediye olarak yapmış olduğu yatırım ve hizmetlerden dolayı plaket vererek teşekkür etmek istediklerini sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



18.05.2017 15:22:51 TSI

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