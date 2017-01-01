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Darıcalı vatandaşlar Çanakkale turunda



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi "Çanakkale'ye Dedeme Gidiyorum" projesiyle ilçedeki bütün ortaokul son sınıf öğrencileri ile vatandaşları Çanakkale'ye göndermeye devam ediyor.

'Çanakkale'ye Dedeme Gidiyorum' projesi kapsamda Darıca Ortaokulu'ndan yola çıkan kafileyi Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve aileler birlikte uğurladılar. Başkan Karabacak'ta eşi Teslime Karabacak, meclis üyeleri ve basın mensupları ile birlikte Çanakkale'ye giderek kahramanlık destanının yazıldığı yerleri ziyaret etti. Kafileyi öğrenci aileleriyle birlikte yolcu eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "'Dedeme Çanakkale'ye Gidiyorum' projesine vatandaşların yanı sıra öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Önümüzdeki yıllarda da ilçedeki bütün öğrencilerle birlikte vatandaşları bir kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale'ye göndererek orada yatan şehitlerimizi ziyaret edecekler" dedi.

Başkan Karabacak öncelikle vatandaşlara yönelik düzenledikleri Çanakkale Gezileri programlarına üç yıldır öğrencileri de dahil ettiklerini ve bu programlara büyük talep olduğunu ifade ederek, "Memnuniyetle gördük ki halkımız geçmişine sahip çıkıyor. Halkımız Çanakkale'de bu vatan için can veren şehitlerine gitmek istiyor. Oradaki manevi havayı teneffüs etmek istiyor. Bizlerde genç nesillerimizi de bu projeye dahil ederek Çanakkale ye götürmeye başladık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol çerçevesinde genç nesillerimize Çanakkale'yi tanıtmak için çalışıyoruz. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz diyoruz, gençlerimizin o günün şartlarında verilen kahramanca mücadeleyi görmesi gerek diyoruz. Yerel yönetimler olarak geçmişimize sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

(İG-GY-Y)



18.05.2017 15:23:20 TSI

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