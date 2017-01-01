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Büyükşehir'den öğrencilere bisiklet

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:23
Büyükşehir'den öğrencilere bisiklet
Büyükşehir'den öğrencilere bisiklet

(Fotoğraflı)

Süleyman Aydın
BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, başarıyı ödüllendirmeye devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen 'Sağlıklı Nesiller, Daha Yeşil Bursa Projesi' ile binlerce çocuğun yüzü güldü. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 17 ilçede yapılan spor faaliyetlerinde başarılı olan 600 öğrenciye daha bisikletleri Stadyumu Meydanı'nda düzenlenen törenle verildi. Programda Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri'nin (BOSE) kapanış töreni de yapıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, başarılı öğrencileri bisikletle ödüllendirirken, "Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonluğu unvanını, Cev Challenge Kupası finalinde yeniden eline aldı. Masa tenisinde de bu yıl hem Avrupa hem de Süper Lig Şampiyonluğu Bursa Büyükşehir Belediyespor'un oldu. Gururlu ve mutluyuz" diye konuştu.
Bursa'da örnek faaliyetlere imza atıldığını anlatan Başkan Altepe, "Sporcu, sağlıklı, birikimli ve disiplinli bir gençliğin yetişmesi amacıyla gençlerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Ancak sağlıklı bir gençlik sağlıklı bir toplumu oluşturabilir. '19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı' haftasında Atatürk Stadyumu Meydanı'nda çok güzel bir tablo var. Atatürk'ün yurdu emanet ettiği gençlerimizin başarılarını bizler de tebrik ediyor, 600 öğrencimizi daha bisikletle ödüllendiriyoruz" dedi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin de Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'da spora ve sporcuya verdiği öneme dikkat çekti. İl Milli Eğitim Müdürvekili Arzu Ayyıldız ise Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bursa'nın her köşesinde binlerce gencin sporla buluştuğunu söyleyerek, gençlere önem veren Başkan Altepe'ye teşekkür etti. Başkan Altepe, konuşmaların ardından başarılı öğrencilere bisikletlerini hediye etti.
Aynı zamanda Bursa'da 17 ilçede gerçekleştirilen, Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri'nin (BOSE) kapanış töreni de gerçekleştirildi. Başkan Altepe, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte, stadyumdaki spor parkurlarını gezerek, gençlerle birlikte voleybol oynadı, penaltı atışı yaptı. Başkan Altepe, yarışmalarda dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, gençlerle günün anısına fotoğraf da çektirdi.
(MŞ)

18.05.2017 15:23:43 TSI
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