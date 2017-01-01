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Rektör Gündoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda, bugün zulme uğrayan bütün milletlerin Türk milletinden ilham aldığını belirten Rektör Gündoğan, "19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan bağımsızlık mücadelemiz tarihte görülmemiş bir zaferle sonuçlanmış ve bütün mazlum milletlere sönmeyecek bir umut aşılamıştır. Bugün de zulme uğrayan bütün milletler Aziz milletimizin yazdığı destandan ilham almaktadırlar. Esareti kabul etmeyeceğini bütün dünyaya şanlı bir mücadele ile ilan eden milletimiz karşılaştığı bütün zorlukları yine aynı birlik ve beraberlik şuurundan aldığı güçle bertaraf etmektedir ve edecektir. Bize düşen, geleceğimizin mimarı olacak yeni nesilleri yetiştirirken istiklal mücadelemize temel teşkil eden birlik ve beraberlik şuurunu onlara yol gösterici kılmaktır. Bu konuda gençliğin emanete sahip çıkacağına inancımız tamdır. Bu düşüncelerle bütün gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(BRK-MET-Y)



18.05.2017 15:24:37 TSI

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