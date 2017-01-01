Sarayönü MYO Kızlırmak Deltası'nda
(Fotoğraflı)
Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Konya Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksek Okulu(MYO) öğrencileri tohumculuk programı kapsamında Samsun'un Bafra ilçesine gezi düzenledi.
Organik tarım hakkında inceleme yapmak üzere Samsun'un Bafra ilçesine gelen Sarayönü MYO öğrencileri ve öğretim görevlileri Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bafra Doğa Koruma Milli Parklar Şefi Cengiz Akyüz rehberliğinde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde incelemelerde bulundular.
MYO Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seydi Ahmet Bağcı, "Ülkenin önemli bir bölgesi olduğu için Kızılırmak Deltası'nda tarım ve doğa alanlarında habitatları incelemek için buradayız" dedi.
(ŞU-SLH-Y)
18.05.2017 15:25:16 TSI
NNNN