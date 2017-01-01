ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bozüyük'teki ortaokulda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:26
Bozüyük'teki ortaokulda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Bozüyük'teki ortaokulda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı.
Okul içerisinde gerçekleştirilen fuarda, 50 öğrencinin hazırladığı 20 proje, 14 danışman öğretmen nezaretinde tanıtıldı. Öğrenciler Bilecik yöresine ait endemik bitkiler, İsmet İnönü Caddesinde bulunan iş yerlerinin Türkçe isim kullanma oranları, engelden kaçan robot, asitli içeceklerin dişlere verdiği zarar, bayatlamayan ekmek, matematiğin somut anlatımı, Bozüyük´te unutulmaya yüz tutmuş meslekler gibi çalışmalarla proje sunumları gerçekleştirdi.
Okul Müdürü Murat Gümüş, yaptığı açıklamada, okul olarak bu yıl TÜBİTAK Bilim Fuarının üçüncüsünü düzenlediklerini belirtti. Gümüş "Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmalarıyla ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir İmam Hatip Okulları sadece din eğitiminin verildiği okullar değil, aynı şekilde lise ve üniversiteye hazırlık, bilimsel araştırmaların hayat bulduğu, öğrencilerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için dini ilimlerin yanında fenni ilimlerinde yer aldığı okullar arasında yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda bu tür projelere devam edeceğiz. Bireysel TÜBİTAK Projelerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yapmayı amaçlamaktayız" dedi.
Açılışı gerçekleştiren Kaymakam Hasan Yaman ise "Geleceğimizin teminatları çocuklarımızı özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Kendini sürekli geliştiren, araştıran gençleri görmek bizleri mutlu ediyor. Başarılarınızın devamı diliyorum" dedi.
Müzik Öğretmeni Derya Yıldız yönetimindeki Gürültü Grubu öğrencileri de kendi emekleri ile yaptıkları çalgılar ve aralarında profesyonel müzik aletlerinin de bulunduğu unutulmaz bir müzik ziyafeti sundular.
Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan bilim fuarın açılışına Kaymakam Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Belediye Başkan Vekili Mehmet Bal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, İlçe Müftüsü Selami Bağcı, bazı belediye meclis üyeleri, okul müdürleri ve davetliler katıldı.
(İC-MET-Y)

18.05.2017 15:26:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Bakıcı'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
YEREL

BAŞKAN BAKICI'NIN 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NI KUTLADI
Bozüyük'te haşere ile mücadelede yeni dönem
YEREL

BOZÜYÜK'TE HAŞERE İLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM
Başkan Duymuş Belde'de yapılan çalışmaları yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN DUYMUŞ BELDE'DE YAPILAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'in 19 Mayıs mesajı
YEREL

OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN'İN 19 MAYIS MESAJI
Osmaneli Kaymakamı Çakıcı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
YEREL

OSMANELİ KAYMAKAMI ÇAKICI'DAN 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI
Hisarcık Beşevler Ortaokulu'nda TÜBİTAK Destekli 4006 Bilim Fuarı açıldı
YEREL

HİSARCIK BEŞEVLER ORTAOKULU'NDA TÜBİTAK DESTEKLİ 4006 BİLİM FUARI AÇILDI
Bilecik merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BİLECİK MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Başkan Yalçın, Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'yı ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN YALÇIN, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI AVCI'YI ZİYARET ETTİ
Türk Halk Müziği Ses Yarışması düzenlendi
YEREL

TÜRK HALK MÜZİĞİ SES YARIŞMASI DÜZENLENDİ
Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul sertifika töreni
YEREL

BEYAZ BAYRAK VE BESLENME DOSTU OKUL SERTİFİKA TÖRENİ
AK Partili milletvekillerinden Başkan Yağcı'ya ziyaret
YEREL

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİNDEN BAŞKAN YAĞCI'YA ZİYARET
Bilecik'te kursiyerlere sertifikaları verildi
YEREL

BİLECİK'TE KURSİYERLERE SERTİFİKALARI VERİLDİ
Hasan Dağı yamaç paraşütüne açılıyor
YEREL

HASAN DAĞI YAMAÇ PARAŞÜTÜNE AÇILIYOR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bağlı 3 yüksek okuldan 549 öğrenci mezun oldu
YEREL

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BAĞLI 3 YÜKSEK OKULDAN 549 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU
Vali Elban'a ziyaret
YEREL

VALİ ELBAN'A ZİYARET
Vali Süleyman Elban, Bozüyük'te muhtarlarla buluştu
YEREL

VALİ SÜLEYMAN ELBAN, BOZÜYÜK'TE MUHTARLARLA BULUŞTU
Bilecik'te Engelsiz Şenliği
YEREL

BİLECİK'TE ENGELSİZ ŞENLİĞİ
Miniklerin yılsonu gösterisi göz kamaştırdı
YEREL

MİNİKLERİN YILSONU GÖSTERİSİ GÖZ KAMAŞTIRDI
Bozüyüklü gençler destanların yazıldığı Çanakkale'ye yola çıktı
YEREL

BOZÜYÜKLÜ GENÇLER DESTANLARIN YAZILDIĞI ÇANAKKALE'YE YOLA ÇIKTI
MHP Bilecik Merkez İlçe Teşkilatında görev alacak isimler belli oldu
YEREL

MHP BİLECİK MERKEZ İLÇE TEŞKİLATINDA GÖREV ALACAK İSİMLER BELLİ OLDU
Başkan Yaman'dan ziyaretler
YEREL

BAŞKAN YAMAN'DAN ZİYARETLER
Başkan Yalçın'a ziyaretler
YEREL

BAŞKAN YALÇIN'A ZİYARETLER
Başkan Yalçın TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına katıldı
YEREL

BAŞKAN YALÇIN TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARINA KATILDI
Bilecik'te &quot;Ailem Eğitimde Geleceğim Güvende&quot; projesi
YEREL

BİLECİK'TE "AİLEM EĞİTİMDE GELECEĞİM GÜVENDE" PROJESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir