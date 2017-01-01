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Bozüyük'teki ortaokulda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı.

Okul içerisinde gerçekleştirilen fuarda, 50 öğrencinin hazırladığı 20 proje, 14 danışman öğretmen nezaretinde tanıtıldı. Öğrenciler Bilecik yöresine ait endemik bitkiler, İsmet İnönü Caddesinde bulunan iş yerlerinin Türkçe isim kullanma oranları, engelden kaçan robot, asitli içeceklerin dişlere verdiği zarar, bayatlamayan ekmek, matematiğin somut anlatımı, Bozüyük´te unutulmaya yüz tutmuş meslekler gibi çalışmalarla proje sunumları gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Murat Gümüş, yaptığı açıklamada, okul olarak bu yıl TÜBİTAK Bilim Fuarının üçüncüsünü düzenlediklerini belirtti. Gümüş "Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmalarıyla ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir İmam Hatip Okulları sadece din eğitiminin verildiği okullar değil, aynı şekilde lise ve üniversiteye hazırlık, bilimsel araştırmaların hayat bulduğu, öğrencilerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için dini ilimlerin yanında fenni ilimlerinde yer aldığı okullar arasında yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda bu tür projelere devam edeceğiz. Bireysel TÜBİTAK Projelerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yapmayı amaçlamaktayız" dedi.

Açılışı gerçekleştiren Kaymakam Hasan Yaman ise "Geleceğimizin teminatları çocuklarımızı özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Kendini sürekli geliştiren, araştıran gençleri görmek bizleri mutlu ediyor. Başarılarınızın devamı diliyorum" dedi.

Müzik Öğretmeni Derya Yıldız yönetimindeki Gürültü Grubu öğrencileri de kendi emekleri ile yaptıkları çalgılar ve aralarında profesyonel müzik aletlerinin de bulunduğu unutulmaz bir müzik ziyafeti sundular.

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan bilim fuarın açılışına Kaymakam Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Belediye Başkan Vekili Mehmet Bal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, İlçe Müftüsü Selami Bağcı, bazı belediye meclis üyeleri, okul müdürleri ve davetliler katıldı.

(İC-MET-Y)



18.05.2017 15:26:22 TSI

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