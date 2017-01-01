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Vali Aziz Yıldırım, Şair ve Araştırmacı Yazar Dr. Muharrem Bayar'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Ahmet Hamzaçebi

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Şair ve Araştırmacı Yazar Dr. Muharrem Bayar'a Bolvadin ilçesindeki evinde ziyarette bulundu.

Altı dil bilen, 60 civarında kitap ile 800 makale yazan Dr. Muharrem Bayar, Aziz Yıldırım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kitap okumayı çok seven ve tarihle yakından alakadar olan Vali Aziz Yıldırım'ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Ziyaret sırasında kütüphanesinde bulunan eserler hakkında da bilgiler veren Dr. Muharrem Bayar, kütüphanesinin içerisinde önemli eserlerin bulunduğunu bunlardan birinin de Kurtuluş Savaşı sonrasında Bolvadin ilçesine verilen teşekkür belgesinin olduğunu belirtti.

Vali Aziz Yıldırım'ın Dr. Muharrem Bayar'ı ziyaretinde Bolvadin Kaymakamı Kenan Eskin, Belediye Başkan Fatih Kayacan da bulundu. Ziyaretin sonunda Şair ve Araştırmacı Yazar Dr. Muharrem Bayar daha önce yazdığı Afyonkarahisar ilçelerinin tarih kitaplarından bazılarını Vali Aziz Yıldırım'a takdim etti.

(AH-MET-Y)



18.05.2017 15:28:38 TSI

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