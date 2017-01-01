ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BEÜ'de 'Pomza ve Perlit' çalıştayı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:30
BEÜ'de 'Pomza ve Perlit' çalıştayı
BEÜ'de 'Pomza ve Perlit' çalıştayı

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Bitlis Valiliği ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) işbirliğinde düzenlenen "Ülkemiz ve Bitlis İçin Pomza ve Perlitin Dünü, Bugünü ve Yarını" temalı düzenlenen çalıştay başladı.
BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Üniversitelerin temel görevlerinden birinin eğitim öğretim olduğunu ifade eden BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, önemli bir görevinin de araştırma olduğunu belirtti. Prof. Dr. Yardım, "Üniversiteler AR-GE çalışmaları yaparken, toplum yararına konuları tespit eder ve içinde bulunduğu toplumun ekonomik ve sosyokültürel dinamiklerini aktivite edecek konuları öncelikli olarak çalışmaya gayret gösterir. Bu o üniversitenin topluma borcudur. Çünkü üniversiteler sadece eğitim öğretim yapmak için kurulmaz, o toplumun temel dinamiklerini aktivite edecek faaliyetleri yürütmek zorundadır. Bu çalıştay bu kapsamda düzenlenmiştir. Çalıştayın üç paydaşı vardır, Bitlis Valiliği, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası bir de üniversitemiz. Pomza ve perlit bu bölgenin en önemli konuları olarak öne çıktığı için bizde ilk olarak bu konuya yönelerek, bütün paydaşları bir araya getirecek bir çalıştay yapmaya karar verdik. Bundan sonraki hedefimiz, daha geniş katılımlı, TUBİTAK destekli uluslararası bir sempozyum düzenlemek. Ben bu duygu ve düşüncelerle çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi.
Pomza madeninin değerinin anlaşılması için bu çalıştayın önemli bir adım olduğunu ifade eden Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Dağdağan, pomzanın beyaz altın olduğunu ifade etti. Dağdağan, "Almanların deyimiyle beyaz altın olarak tabir edilen pomza madeninin gerçek değerine ulaşması için atılan bu ilk adımın memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Bilindiği gibi Türkiye'de pomza maden rezervinin yüzde 70'ine sahip bir ilde yaşıyoruz. Pomza; inşaat, gıda, kozmetik ve topraksız tarım sektörlerinde kullanılıyor. Milli değerimizi yeterince kullanamıyoruz ama bu çalıştay sayesinde pomza madeninden üreteceğimiz ürünlerin katma değerlerini arttıracağız" diye konuştu.
Çalıştayın iki yıllık bir emeğin ürünü olduğunu belirten İnşaat Mühendisleri Odası Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin de, şehir olarak altın değerinde bir madene sahip olduklarını, fakat kıymetini bilmediklerini söyledi.
Çalıştayın, tüm katılımcılara hayırlı olmasını dileyen Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Bitlis'te bulunan tüm kurumların şehrin kalkınmasında sorumlulukları olduğunu söyledi. Vali Çınar, "Bu çalıştayda konumuz pomza ve perlit. Pomza madeninin dünya rezervinin önemli bir bölümü Türkiye'de. Türkiye rezervinin yüzde 70'i de Bitlis'te. Bu sektör giderek çeşitlenen ve gelişen bir sektör. Bölgemizdeki tüm olumsuzluklara rağmen sadece pomza ve perlit ile büyük bir çıkış yakalayabiliriz. Pomzayı kamyonlarla satarsak bu ucuzluğa kaçan bir durum olmuş olur. Burada önemli olan üretime geçmek. Üretim biraz var ama çeşitlemede, katma değerde düşük seviyelerdeyiz. Bizim ilk etapta yapmamız gereken katma değeri yüksek ürünleri üretmek ve bunun için gerekli teknoloji ve sanayiyi bölgeye getirmek. Biz o ürünleri üretip satışını yaparken, AR-GE faaliyetlerimizi de birlikte yürütmeliyiz. Buradan aldığımız ekonomik güçle araştırma geliştirme faaliyetlerimizi daha iyi yapabiliriz" şeklinde konuştu.
Üç gün sürecek çalıştayda, dünya genelinde önemli hammadde rezervine sahip olunan pomza ve perlit için Türkiye ve Bitlis'te farkındalığı sağlayacak çalışmaların başlatılması adına girişimde bulunmak, sektörel problemleri görüşüp, çözüm önerileri sunmak hedefleniyor.
(VO-MSA-Y)

18.05.2017 15:30:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
'Dostluk Kervanı' yola çıktı
YEREL

'DOSTLUK KERVANI' YOLA ÇIKTI
Ahlat'ta &quot;Müzeler Günü&quot; kutlandı
YEREL

AHLAT'TA "MÜZELER GÜNÜ" KUTLANDI
Bitlis'te terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU
Kaymakam Kılıç, vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL

KAYMAKAM KILIÇ, VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Ahlat MYO'da mezuniyet coşkusu
YEREL

AHLAT MYO'DA MEZUNİYET COŞKUSU
Bitlis'te Sosyal Güvenlik Haftası etkinliği
YEREL

BİTLİS'TE SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI ETKİNLİĞİ
Adilcevaz'da TÜBİTAK Bilim Fuarı
YEREL

ADİLCEVAZ'DA TÜBİTAK BİLİM FUARI
Tatvan'da &quot;Anneler Günü&quot; etkinliği
YEREL

TATVAN'DA "ANNELER GÜNÜ" ETKİNLİĞİ
Adilcevaz MYO'da mezuniyet töreni
YEREL

ADİLCEVAZ MYO'DA MEZUNİYET TÖRENİ
Tatvan'da Bilim Fuarı
YEREL

TATVAN'DA BİLİM FUARI
Anaokulu öğrencilerinden yılsonu sergisi
YEREL

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN YILSONU SERGİSİ
Ahlat'ta yılsonu sergisi
YEREL

AHLAT'TA YILSONU SERGİSİ
Ahlat'ta kurumsal kapasite eğitimi
YEREL

AHLAT'TA KURUMSAL KAPASİTE EĞİTİMİ
Yaralı şahin koruma altına alındı
YEREL

YARALI ŞAHİN KORUMA ALTINA ALINDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir