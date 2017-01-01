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BEÜ'de 'Pomza ve Perlit' çalıştayı



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Bitlis Valiliği ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) işbirliğinde düzenlenen "Ülkemiz ve Bitlis İçin Pomza ve Perlitin Dünü, Bugünü ve Yarını" temalı düzenlenen çalıştay başladı.

BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Üniversitelerin temel görevlerinden birinin eğitim öğretim olduğunu ifade eden BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, önemli bir görevinin de araştırma olduğunu belirtti. Prof. Dr. Yardım, "Üniversiteler AR-GE çalışmaları yaparken, toplum yararına konuları tespit eder ve içinde bulunduğu toplumun ekonomik ve sosyokültürel dinamiklerini aktivite edecek konuları öncelikli olarak çalışmaya gayret gösterir. Bu o üniversitenin topluma borcudur. Çünkü üniversiteler sadece eğitim öğretim yapmak için kurulmaz, o toplumun temel dinamiklerini aktivite edecek faaliyetleri yürütmek zorundadır. Bu çalıştay bu kapsamda düzenlenmiştir. Çalıştayın üç paydaşı vardır, Bitlis Valiliği, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası bir de üniversitemiz. Pomza ve perlit bu bölgenin en önemli konuları olarak öne çıktığı için bizde ilk olarak bu konuya yönelerek, bütün paydaşları bir araya getirecek bir çalıştay yapmaya karar verdik. Bundan sonraki hedefimiz, daha geniş katılımlı, TUBİTAK destekli uluslararası bir sempozyum düzenlemek. Ben bu duygu ve düşüncelerle çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi.

Pomza madeninin değerinin anlaşılması için bu çalıştayın önemli bir adım olduğunu ifade eden Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Dağdağan, pomzanın beyaz altın olduğunu ifade etti. Dağdağan, "Almanların deyimiyle beyaz altın olarak tabir edilen pomza madeninin gerçek değerine ulaşması için atılan bu ilk adımın memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Bilindiği gibi Türkiye'de pomza maden rezervinin yüzde 70'ine sahip bir ilde yaşıyoruz. Pomza; inşaat, gıda, kozmetik ve topraksız tarım sektörlerinde kullanılıyor. Milli değerimizi yeterince kullanamıyoruz ama bu çalıştay sayesinde pomza madeninden üreteceğimiz ürünlerin katma değerlerini arttıracağız" diye konuştu.

Çalıştayın iki yıllık bir emeğin ürünü olduğunu belirten İnşaat Mühendisleri Odası Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin de, şehir olarak altın değerinde bir madene sahip olduklarını, fakat kıymetini bilmediklerini söyledi.

Çalıştayın, tüm katılımcılara hayırlı olmasını dileyen Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Bitlis'te bulunan tüm kurumların şehrin kalkınmasında sorumlulukları olduğunu söyledi. Vali Çınar, "Bu çalıştayda konumuz pomza ve perlit. Pomza madeninin dünya rezervinin önemli bir bölümü Türkiye'de. Türkiye rezervinin yüzde 70'i de Bitlis'te. Bu sektör giderek çeşitlenen ve gelişen bir sektör. Bölgemizdeki tüm olumsuzluklara rağmen sadece pomza ve perlit ile büyük bir çıkış yakalayabiliriz. Pomzayı kamyonlarla satarsak bu ucuzluğa kaçan bir durum olmuş olur. Burada önemli olan üretime geçmek. Üretim biraz var ama çeşitlemede, katma değerde düşük seviyelerdeyiz. Bizim ilk etapta yapmamız gereken katma değeri yüksek ürünleri üretmek ve bunun için gerekli teknoloji ve sanayiyi bölgeye getirmek. Biz o ürünleri üretip satışını yaparken, AR-GE faaliyetlerimizi de birlikte yürütmeliyiz. Buradan aldığımız ekonomik güçle araştırma geliştirme faaliyetlerimizi daha iyi yapabiliriz" şeklinde konuştu.

Üç gün sürecek çalıştayda, dünya genelinde önemli hammadde rezervine sahip olunan pomza ve perlit için Türkiye ve Bitlis'te farkındalığı sağlayacak çalışmaların başlatılması adına girişimde bulunmak, sektörel problemleri görüşüp, çözüm önerileri sunmak hedefleniyor.

(VO-MSA-Y)



18.05.2017 15:30:52 TSI

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