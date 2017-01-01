Akçakoca Halk eğitimde yeni kurslar açılıyor
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Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Halk Eğitim Merkezinde istihdama yönelik yeni kursların açılacağı belirtildi.
Akçakoca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Yalılı, istihdamı artırmak amacıyla yeni kursların açılacağını işaret ederek "Hasta ve Yaşlı bakımı, Emlak danışmanlığı, Halk oyunları öğreticiliği, Havuz suyu operatörlüğü ve Motorlu taşıt sürücüleri direksiyon eğitim öğreticiliği kursları açılacaktır" dedi.
(TT-AY)
18.05.2017 15:31:38 TSI
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