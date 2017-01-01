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Mevsimlik tarım işçileri artık sağlıklı şartlarda yaşayacak



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MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Başbakanlığın 2017/6 Sayılı Genelgesi doğrultusunda Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe Başkanlığında oluşturulan ve 3 Mayıs 2017 tarihinde faaliyete başlayan Manisa Mevsimlik Tarım İşçileri Bürosunun çalışmaları hakkında brifing aldı.

Valilik Brifing Salonunda Mevsimlik Tarım İşçileri Bürosunda görevli idareci ve uzman personelin katılımıyla düzenlenen toplantıda, mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri ortak kullanım alanlarında Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Vali Güvençer, görülebilecek aksaklık ve eksikliklerin gecikmeksizin giderilmesini istedi.

Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Yerleşim Alanı Projesi kapsamında kurulan Manisa Mevsimlik Tarım İşçileri Bürosunda, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Metin Öztürk Koordinatörlüğünde 14 kurum ve kuruluştan 18 idareci ve uzman personel görev yapıyor.

Mevsimlik Tarım İşçileri Bürosunun, Başbakanlık Genelgesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik (ÇSG) Bakanlığı Eylem Planı Rehberi doğrultusunda Uluslar arası standartlar ve ulusal raporlara dayanarak çalıştığı öğrenilirken, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak çalıştığı yerlerde, eğitim ve sosyal faaliyetler ile işçilerin temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri ortak kullanım alanı için iklim şartlarına uyumlu, emniyetli, ekonomik, estetik, fonksiyonel, elektrik, su ve kanalizasyon alt ve üst yapısı bulunan geçici yerleşim alanlarının tespiti ve proje modelleme (3 tip oluşturuldu) çalışmalarının tamamladığı açıklandı. Projelerin Çalışa ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilme aşamasına geldiği açıklanırken, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak geldiği yerler incelenerek proje çalışması için Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde alanlar belirleneceği ve program dahilinde diğer ilçelerde yer tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Manisa'da ortalama 8-10 kişilik ailelerden oluşan, 12 haneli gruplar olarak gelmelerinden dolayı 100 kişilik asgari yaşam standartlarında ortak yaşam alanı projesi hazırlandığı, ortak yaşam alanında, muayene ve ilk yardım odası, çocuk bakım alanı, ibadet yeri, eğitim alanı, dinlenme odaları, mutfak, banyo ve tuvalet ihtiyaçlarının karşılanacağı nitelikte sabit tesis olarak projelendirildiği öğrenildi.

Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Metin Öztürk Koordinatörlüğündeki Mevsimlik Tarım İşçileri Bürosunda, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Defterdarlık, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş,, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığından 18 idareci ve uzman personel görev yaptığı açıklandı.

(SC-Y)



18.05.2017 15:30:18 TSI

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