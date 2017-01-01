Anaokulu öğrencilerinden itfaiye ziyareti
(Fotoğraflı)
Alpaslan Çelik
KARABÜK (İHA) - 5000 Evler Anaokulu öğrencileri Karabük Belediyesi İtfaiye birimini ziyaret etti.
Minik öğrencilerin sorularını yanıtlayan itfaiye personeli, teknik ekipmanları öğrencilere tanıttı. Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ziyarete gelen minik öğrencilere itfaiye teşkilatının görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verilirdi. Binayı gezerek yangınla mücadele esnasında kullanılan ekipman ve araçlar hakkında bilgi alan öğrencilere Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili eşlik etti. İtfaiye personeli tarafından yangın söndürme araç gereçlerinin tanıtıldığı ziyarette öğrenciler uzun süre meraklı gözlerle etrafı inceledi.
Ziyaretin ardından 5000 Evler Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri itfaiye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.
(AÇ-YE-Y)
18.05.2017 15:34:12 TSI
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