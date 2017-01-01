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Gardiyan rüşvet iddiasıyla tutuklandı



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde kapalı cezaevinde çalışan bir infaz kurumu memuru rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Milas Kapalı Cezaevi'nde, 15 günlük hapis cezasını çekmek üzere yatan tutuklu M.A.'dan, "Cezaevinden çıkman için işleri hızlandıracağım" dediği öne sürülen İnfaz Kurumu Memuru M.D. rüşvet istedi. Cezaevinden biran önce çıkmasını sağlayıp, işlemleri hızlandıracağını öne süren gardiyan M.D., bu vaatle tutuklu M.A.'dan Bin lira para aldı. İnfaz Kurumu memurunun aldığı rüşvet, gizli kamerayla kayda alındı.

Milas Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerine, olay sonrasında M.A. ihbarda bulundu.

M.A.'nın şikâyeti üzerine, Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon gerçekleştirildi. İnfaz Kurumu Memuru M.D., gözaltına alındı. Zanlı M.D., çıkarıldığı mahkemece "Rüşvet ve irtikap" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DL-MB-Y)



18.05.2017 15:36:27 TSI

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