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Atakum'da 19 Mayıs Gençlik Festivali



SAMSUN (İHA) - Samsun'un Atakum ilçesinde 20 Mayıs'ta "3. Geleneksel Yeşilyurt AVM 19 Mayıs Gençlik Festivali" yapılacak.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda tüm gençleri 20 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek gençlik şölenine davet ediyor. AVM'den yapılan açıklamada, "20 Mayıs Cumartesi akşamı saat 19.00'da sahile kurulacak dev sahnede önce bir dans okulu profesyonel dansçıları, salsa, zumba, tango ve dans gösterileri ve muhteşem koreografileri ile misafirlere görsel şölen sunacaklar. Hemen ardında davul, zurna ve kemençenin büyülü tınısıyla izleyenlerin coşkuyla katılacakları gösterisi de yer alacak. Samsun'da geniş bir dinleyici kitlesi olan, sahne performansı ile diğer müzik gruplarından sıyrılan Grup 333 Live birbirinden hit şarkılar seslendireceği, DJ İnanç Seven'in de eşlik edeceği müzik ziyafeti saat 20.00'de başlayacak ve ücretsiz olarak izlenilebilecek. Tüm Samsun halkını, bayram coşkusuna renk katacak havai fişek gösterileri ve sahilde yakılacak gençlik ateşi eşliğinde unutulmaz bir gece yaşamaya davet ediyoruz" denildi.

(SAM-SLH-Y)



18.05.2017 15:36:30 TSI

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