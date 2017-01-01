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AK Parti İl Başkanı Tanrıver, Gençlik Bayramını kutladı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:37
AK Parti İl Başkanı Tanrıver, Gençlik Bayramını kutladı
AK Parti İl Başkanı Tanrıver, Gençlik Bayramını kutladı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, "Gençlerimiz, 19 Mayıs'ta Samsun'da başlayan bağımsızlık mücadelesi ruhunu istiklalimiz ve istikbalimiz için 15 Temmuz gecesi bir kez daha göstermişlerdir" dedi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Tanrıver; "Geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla 2023 hedeflerimize ilerlerken, mukaddes vatanımızı daha müreffeh yarınlara taşımamızda, yolumuzu aydınlatacak olan gençlerimiz, bundan sonra da ülkemizin en büyük gücü olmaya devam edecekti" dedi.
Tanrıver, 19 Mayıs'ın Milli uyanışın en önemli sembolü olduğunu ve Genç Türkiye'nin temelinin azimle, el birliğiyle, aynı hedef ve idealler etrafında kenetlenmeyle atıldığını belirterek , şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin geleceği gençlerimizin ellerinde şekillenecektir. Birinci amacımız Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında en tepede yerini almasıdır. Bu nedenle bu sorumluluğu taşıyacak bireyler olmalıyız ve ileri demokrasilere ulaşmak adına çok çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Gençlerimiz başta olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, şükran ve minnetle anıyorum."
(COŞ-AÖ-Y)

18.05.2017 15:37:22 TSI
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