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Lise öğrencileri görme engelliler için namaz pusulası icat etti



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Beşir Kelleci

BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta Fen Lisesi öğrencileri TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında görme engelliler için namaz pusulası icat ettiler.

Okulun kapalı spor salonunda açılan sergide 11. sınıf öğrencileri Kerim Köse ve Buğra Yazıcıoğlu, "Namaz özümsün gören gözümsün" adlı proje kapsamında görme engelliler için icat ettikleri namaz pusulası ilgi gördü. Otomatik olarak çalışan pusula, görme engelli kişilerin dünyanın neresinde olursa olsun kendi başlarına kıbleyi bularak namaz kılmalarına olanak sağlıyor.

Cihazla ilgili bilgi veren Bayburt Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Kerim Köse, görme engelliler için uygun bir maliyetle kıbleyi tayin eden bir pusula yaptıklarını anımsatarak, "Bu alet görme engellilerin namaz kılabilmesini kolaylaştıran, yani kolaylaştırmaktan kastımız; kıbleyi sesli komut sistemiyle beraber görme engelli vatandaşlarımıza kıbleyi bulduran bir cihaz. Bu pusula sayesinde görme engelli vatandaşlar 81 ilde kimsenin yardımına muhtaç olmadan istedikleri mekanda kıbleyi bularak namazlarını kılabiliyor. Bayburt'ta görme engelli kişilerle yaptığımız uygulamalarda bir başkasına ihtiyaç duymadan bu cihazla kıbleyi bulup namazlarını kıldılar." dedi.

Projenin daha önce yapılanlardan farkını da açıklayan Köse şunları aktardı:

"Bu projenin çok basit düzeyde ve sadece bulunduğu konuma göre pusulayla yapılmış basit düzenekleri var. Ve pusula bir görme engelli bireyi ne kadar yönlendirebilir. Biz bu sorunu aşarak sesli komut sistemini geliştirdik. Türkiye'nin 81 ilinde çalışabilen bir proje haline getirdik. Yani sesli komut sistemi olan tek proje bizim yaptığımız cihaz."

Öğrenciler cihazı geliştirerek görme engelli vatandaşların günlük yaşamda da yön bulabilmesini sağlayacak yeni bir sistem için çalışacaklarını dile getirdi.

(BK-AA-Y)



18.05.2017 15:40:32 TSI

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