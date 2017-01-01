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Diyarbakır takımlarına play off yaramıyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:41
Diyarbakır takımlarına play off yaramıyor

Mehmet Çakan
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır takımlarının play off şansızlığı devam ediyor.
Önce 3. Lig 3. Grup play off final maçında Diyarbekirspor, daha sonra Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta yarı finalinde Amed Sportif Faaliyetler elenerek bir üst lige çıkma şansını kaybetti. Diyarbekirspor finalde, Amed Sportif Faaliyetler ise yarı finalde elendi. Spor Toto 3. Lig Play Off final maçında Diyarbekirspor yarı final maçında Darıca Gençlerbirliğine ilk maçında kendi sahasında 1-0 mağlup oldu. Rövanş maçında Darıca Gençlerbirliğini deplasmanda 2-1 yenen Diyarbekirspor adını finale yazdırdı. Final maçında Sakaryaspor ile İstanbul Olimpiyat Stadında karşılaşan Diyarbekirspor, normal süresi golsüz berabere sonuçlanan maçı uzatmada 2-1 kaybetti ve 2. Lige çıkma şansını kaybetti.
PTT 1. Ligine çıkma şansını direkt olarak kaybeden ve kendi liginde sezonu ikinci olarak tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler, play off müsabakalarına Sivas Belediyespor maçıyla başladı. Spor Toto 2. Lig play off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Sivas Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, rövanş maçında ise rakibiyle golsüz berabere kalarak, yarı finalle yükseldi. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Diyarbakır temsilcisi sahasında ise 1-1 berabere kalarak, elendi.
1996'da Diyarbakırspor'un Ankara'da oynanan Süper Lig'e yükselme final maçında Zeytinburnuspor'a 1-0 yenilmesiyle başlayan kötü serüven bu hafta içinde Diyarbekirspor'un finalde, Amed Sportif Faaliyetler'in de yarı finalde kaybetmesiyle devam etti. Böylece Diyarbakır takımları 21 yılda 6'si final olmak üzere 14 Play-Off'ta başarısız olarak üst liglere çıkamadı. Geçen hafta Sakaryaspor'a finalde yenilen Diyarbekirspor, son 4 sezonda 3 final ve 1 yarı final kaybetti. Amed Sportif Faaliyetler da 27 yıllık tarihinde 1 final ve 3 yarı final kaybederek üst liglere çıkamadı. Daha önce Diyarbakırspor, 2 final ve 4 yarı final kaybetmişti.
Geçen hafta Diyarbakır hem Diyarbekirspor hem de Amed Sportif Faaliyetler'in kaybetmesiyle 3 gün içinde iki yıkım yaşadı.
(MÇ-MP-Y)

18.05.2017 15:41:15 TSI
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