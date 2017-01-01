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Gaziantep uluslararası sanat çalıştayına ev sahipliği yapıyor



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan ulusal ve uluslararası sanatçıların katılıdığı 1. Gaziantep Uluslararası Sanat Çalıştayı başladı.

Gaziantep Sanat Merkezi'nde başlayan çalıştayın ilk gününde sanatçılar hünerlerini ortaya koydu. Resim, heykel, sulu boya, fotoğraf, seramik, emay, cam, tekstil resim gibi dallarda eserler yapan sanatçılar çalışmalarında Gaziantep'e özgü nesneleri konu aldı. Gaziantep'i sanatla buluşturmak için yola çıktıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Sanat Merkezi Koordinatörü Zafer Okuducu, yurt içi ve yurt dışından ortalama 20 sanatçının çalışmak için Gaziantep'e geldiğini söyledi. Buradan çıkan sonuç neticesinde Gaziantep'te olmayan sanatlar için birer kurs açmak istediklerini vurgulayan Okuducu, özellikle bakır ile emayın birleşmesini önemsediklerini belirtti. Okuducu, "Bu çalışmanın esnafa dönüşülmesi ve halka çok faydalı olacağına inanıyoruz. Belediye olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu çalışmamızı yapıyoruz" dedi. Gaziantep'in sadece görme bir kent olmadığını, sanatla da ilgili olduğunu anlatmak istediklerini aktaran Okuducu, bu çalıştaylar ile Gaziantep'in sanat yüzünü ulusal ve uluslararası arenaya taşıyacaklarını söyledi. Gaziantep'in bakır sanatı ile Fransa'nın emay sanatı veya Gaziantep'in kutnu sanatını ile İtalya'nın mozaik sanatçıları arasında bir köprü oluşturmak istediklerini belirten emay dalındaki sanatçı Cahide Erel, yerli ve yabancı sanatçıların Gaziantep adına eserler yapmalarını istediklerini vurguladı. Çalıştayın verimli geçeceğinden ümitli olduğunu dile getiren Erel, Fransa'da aldıkları eğitim neticesinde emay sanatının yansımalarını Gaziantep'te ortaya koyacaklarını belirtti.

Toplamda 6 gün sürecek olan çalıştayda sanatçılar resim, heykel, emay ve fotoğraf gibi farklı disiplinden oluşan performanslarını gerçekleştirecekler. Sanatçılar bu çalışmalarını 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü Gaziantep Sanat Merkezi Sanat Galerisinde sergileyecek.

(SD-Y)



18.05.2017 15:42:57 TSI

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