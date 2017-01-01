YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Dağlı Boğaziçi belediyesini ziyaret etti

Vali Dağlı Boğaziçi belediyesini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Vali Zülkif Dağlı, Boğaziçi Belediyesini ziyaret etti çalışmalar hakkında bilgiler aldı, talepleri dinledi.

Vali Zülkif Dağlı beraberinde Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve İl Özel İdare Genel Sekreter vekili İsmail Sündük, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan'ı makamında ziyaret ettiler.

Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Belediye Konferans Salonunda Boğaziçi Beldesinin Mahalle Muhtarları ve Meclis Üyeleri ile toplantı yapan Valimiz Dağlı, belde ile ilgili genel konular hakkında bilgi alarak muhtarların taleplerini dinlediler.

(AY)



18.05.2017 15:43:01 TSI

NNNN

