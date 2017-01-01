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Afyonkarahisar 19 Mayıs kutlamaları başladı

- 27 Ağustos İlköğretim Okulu'nda "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı



(Fotoğraflı)



AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar 27 Ağustos İlköğretim Okulu'nda "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" coşku içerisinde kutlandı.

Yağmur dolayısı ile konferans salonunda gerçekleştirilen kutlama etkinliğinde 4-B sınıfı öğrencileri sahneye üzerinde Atatürk resimlerinin olduğu tişörtler ile çıktı. Sınıf öğretmeni Sevgi Kaya öncülüğünde hazırlanan programda öğrenciler oluşturdukları şiir ve şarkı koroları ile 19 Mayıs'ı anlatan şiirler okuyup şarkılar söyledi. Minikler bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gün olan 19 Mayıs'ı anlatan şiirler okurken programa katılan bir çok velinin duygulandığı gözlendi. Etkinlikte ayrıca çeşitli oyunlarda oynandı. Coşku içerisinde gerçekleştirilen 19 Mayıs kutlamaları yaklaşık 1 saat sürdü.

(GC-



18.05.2017 15:43:12 TSI

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