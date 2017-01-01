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Düzce Belediyesi 300 öğrenciye Düzce'yi tanıtıyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi ve Düzce Genç Eller Derneği tarafından organize edilen, Beyköy Belediyesi ile Oxijen Medya Grubunun destek verdiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Düzce Üniversitesi Gezisi yapılacak.

Düzce Belediyesi ve gençlere yönelik çalışmaları ile bilinen Düzce Genç Eller Derneği iş birliği ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Düzce Üniversitesi Gezisi yarın Düzce'de gerçekleştirilecek. Düzce Üniversitesi'nden daha önce belirlenen 300 öğrencinin katılacağı gezide öğrenciler, Kurugöl Tabiat Parkı, Samandere Şelalesi Tabiat Parkı ve Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkını gezecek. Beyköy Belediyesi ve Oxijen Medya Grubunun da destek verdiği gezide öğrencilere Düzce tanıtımı yapılacak.

(TT-AY)



18.05.2017 15:43:28 TSI

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