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İvrindi'de mehteranlı yıl sonu sergisi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in İvrindi İlçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün İşkur, Balmek ve kendi bünyesinde açtığı kurslar tamamlanırken, mehter gösterileri ile açılan yıl sonu sergisi de büyük ilgi gördü. Atatürk Meydanında açılan sergide yüzlerce ürün yer alırken, sergiyi gezenler, mehter izledi, toprak desti yapımını öğrendi, masa tenisi ve güreş kursları öğrencilerinin gösterilerini izledi.

Sergi açılışına, Kaymakam Server Sinanoğlu, Belediye Başkanı Recai Baytar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Kunduzcu, katılımcılara teşekkür etti. Yıl içinde çok sayıda kurs açtıklarını anlatan Kunduzcu, hazırlanan eserlerin olanaklar ölçüsünde sergilendiğini bildirdi, Konuşmanın ardından İvrindi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Mehteran gösterisi büyük alkış aldı. Gösterinin ardından ürün stantları davetliler tarafından gezildi. Güreş, tekvando, futbol, masa tenisi, dikiş nakış ürünleri, filoğrafi, çömlek yapımı, ahşap boyama, saz kursu öğrencilerinin gösterisi ile zirai çalışmalar büyük ilgi gördü. Kaymakam Server Sinanoğlu, Belediye Başkanı Recai Baytar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Kunduzcu ile kurs öğretmenleri ve kursiyerleri tebrik etti.

(FT)



18.05.2017 15:44:48 TSI

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