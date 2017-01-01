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Masterler futbol şampiyonası sona erdi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:47
Masterler futbol şampiyonası sona erdi
Masterler futbol şampiyonası sona erdi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Masterlerin ev sahipliğinde düzenlenen ve Fanatic Tour tarafından organize edilen The 8th International Masters Cup turnuvası sona erdi.
Antalya'nın Kundu bölgesinde gerçekleştirilen Uluslararası Masterler Futbol Turnuvası The 8th International Masters Cup'ta 11'i yabancı toplam 50 takımın mücadele etti. Finalde Pendik Masterleri'ni Murat Erdoğan'ın penaltıdan attığı tek golle geçen şöhretler topluluğu İstanbul Us Grup Masterler takımının şampiyonluğu ile sona erdi. The 8th International Masters Cup'ta ev sahibi Antalya Masterler Futbol Takımının 4. olduğu müsabakalarda, en centilmen takım Karaman ile Viranşehir seçilirken, 12 gol ile Us Grup'tan Mustafa Kocabey Gol Kralı oldu.
Yoğun ilginin olduğu turnuvada, dereceye giren takımlara kupaları ve plaketleri, Antalya Masterler Derneği Başkanı Mehmet Hakan Onkur ile As Başkan ve Belediye-İş Sendikası Başkanı Kemal Çavuşoğlu tarafından verildi.

Ünlüler geçti
Geçmişte Türkiye'nin güzide takımlarında top koşturan ünlü futbolcular da turnuvanın heyecan dozunu artırdı. Milli takımda forma giyen ünlüler arasında, Ali Eren Beşerler (BJK), Metin Uzun (BJK), Ümit Davala (GS), Murat Erdoğan (GS), Mustafa Kocabey (GS), Kaleci Orkun Uşak (GS), Evren Turan (GS), Zafer Demiray (BJK, Trabzon, Antalya), Faruk Yiğit (FB), Gökhan Kolomoç (Trabzon), Kazım Nas (Trabzon), Kaan Dobra (BJK, Kocaeli), Nuri Çolak (Kocaeli), Faruk Sarman (Kocaeli), Bülent Üstüner (Ankaragücü, Sakarya), Bulgar İbo İbrahim Köse (Bursaspor), Mustafa Eraydın (Konyaspor), Hüseyin Sunar (Gaziantepspor), Nihat Çiftçi (Gençlerbirliği), Sinan Demircioğlu (Başakşehirspor) ile hakemler Mustafa Çulcu, Kamil Habitoğlu ve Romen hakem Sorin Bogdan futbol turnuvasına renk kattılar.
(SÇ-SÇ-Y)

18.05.2017 15:47:28 TSI
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