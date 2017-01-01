Van Müftülüğünden şehit ailesine ziyaret
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VAN (İHA) - Van İl Müftülüğü tarafından şehit polis memuru Soner İdil'in ailesi ziyaret edildi.
Van İl Müftülüğünce yürütülen 'Sosyal Etkinlik' projesi kapsamında Koordinatör Fadıl Sizcan ve beraberindeki heyet, şehit polis memuru Soner İdil'in ailesini ziyaret etti. Ziyarette, kısa bir sohbetin ardından şehidin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu.
Şehit İdil'in babası Muğdat İdil, annesi ve ağabeyi, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, müftülük heyetine teşekkür ettiler.
(MSA-Y)
18.05.2017 15:49:16 TSI
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