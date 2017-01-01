ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gebzeli özel çocuklar Atlı Binicilik Kulübünde

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:49
Gebzeli özel çocuklar Atlı Binicilik Kulübünde
Gebzeli özel çocuklar Atlı Binicilik Kulübünde

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler Gaziler Dağında bulunan Atlı Binicilik Kulübü'nde eğitmenler gözetiminde ata bindi.
İlk kez ata binen engelli öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Yapılan bu etkinlikten öğrenciler kadar aileleri de memnun oldu. Atlarla yakından temas kurma ve binicilik sporu ile tanışma fırsatı bulan çocuklar, kendilerine böylesine güzel bir imkan sunduğu için ve böyle bir tesisi Gebzelilere kazandırdığı için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e teşekkür etti.
(İG-GY-Y)

18.05.2017 15:49:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Karate'de zirve Darıca'nın
YEREL

KARATE'DE ZİRVE DARICA'NIN
Kocaeli'de cinayet
YEREL

KOCAELİ'DE CİNAYET
Darıcalı vatandaşlar Çanakkale turunda
YEREL

DARICALI VATANDAŞLAR ÇANAKKALE TURUNDA
Prof. Dr. Ramazan Kurtoğlu: &quot;Dünyayı 13 aile yönetiyor'&quot;
YEREL

PROF. DR. RAMAZAN KURTOĞLU: "DÜNYAYI 13 AİLE YÖNETİYOR'"
Aret Vartanyan, Kitap Fuarı'nda
YEREL

ARET VARTANYAN, KİTAP FUARI'NDA
Eğitimci Salih Altun: &quot;Çocuklara tepeden inme dayatma kitaplar okutmayın&quot;
YEREL

EĞİTİMCİ SALİH ALTUN: "ÇOCUKLARA TEPEDEN İNME DAYATMA KİTAPLAR OKUTMAYIN"
İzmitli bisikletçi uluslararası yarışmada birinci oldu
YEREL

İZMİTLİ BİSİKLETÇİ ULUSLARARASI YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU
Başkan Karaosmanoğlu: &quot;Kocaeli, Türkiye'nin parlayan yıldızıdır''
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: "KOCAELİ, TÜRKİYE'NİN PARLAYAN YILDIZIDIR''
Kahramanlık Türküleri hep bir ağızdan söylendi
YEREL

KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ
Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisinin büyük başarısı
YEREL

KÖRFEZ KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİNİN BÜYÜK BAŞARISI
İzmek kursiyerlerinin eserleri göz kamaştırdı
YEREL

İZMEK KURSİYERLERİNİN ESERLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI
Başkan Karaosmanoğlu, şehit aileleriyle buluştu
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, ŞEHİT AİLELERİYLE BULUŞTU
Başkan Doğan, engelli Gülşah'ın davetini kırmadı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, ENGELLİ GÜLŞAH'IN DAVETİNİ KIRMADI
Gebze Belediyesi temizlik işleri 7 gün 24 saat iş başında
YEREL

GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ 7 GÜN 24 SAAT İŞ BAŞINDA
&quot;En uzun mutluluk anlam mutluluğu&quot;
YEREL

"EN UZUN MUTLULUK ANLAM MUTLULUĞU"
Şiir yarışmasında seçmeler yapıldı
YEREL

ŞİİR YARIŞMASINDA SEÇMELER YAPILDI
Akçaray'da 6 araç birden test sürüşü yapacak
YEREL

AKÇARAY'DA 6 ARAÇ BİRDEN TEST SÜRÜŞÜ YAPACAK
GESMEK'ten Gebzelilere muhteşem konser
YEREL

GESMEK'TEN GEBZELİLERE MUHTEŞEM KONSER
Asuman Portakal Kitap Fuarı'nda
YEREL

ASUMAN PORTAKAL KİTAP FUARI'NDA
Yazar Seyfettin Karamızrak:
YEREL

YAZAR SEYFETTİN KARAMIZRAK:
Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Siber saldırılar basit önlemlerle engellenebilir
YEREL

SİBER SALDIRILAR BASİT ÖNLEMLERLE ENGELLENEBİLİR
Kocaeli'de &quot;ByLock&quot; operasyonu: 12 gözaltı
YEREL

KOCAELİ'DE "BYLOCK" OPERASYONU: 12 GÖZALTI
9. Kocaeli Kitap Fuarı
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir