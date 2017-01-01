Gebzeli özel çocuklar Atlı Binicilik Kulübünde
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler Gaziler Dağında bulunan Atlı Binicilik Kulübü'nde eğitmenler gözetiminde ata bindi.
İlk kez ata binen engelli öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Yapılan bu etkinlikten öğrenciler kadar aileleri de memnun oldu. Atlarla yakından temas kurma ve binicilik sporu ile tanışma fırsatı bulan çocuklar, kendilerine böylesine güzel bir imkan sunduğu için ve böyle bir tesisi Gebzelilere kazandırdığı için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e teşekkür etti.
(İG-GY-Y)
18.05.2017 15:49:31 TSI
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