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Rektör Çomaklı, "Üniversitelerin üniversite-işbirliğinden beklentileri" sempozyumuna katıldı



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ERZURUM (İHA) - Türkiye ve Irak Üniversitelerinin işbirliğini değerlendirmek ve bu konudaki engel ve fırsatları tartışmak amacıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde, "Üniversitelerin Üniversite-İşbirliğinden Beklentileri" sempozyumu düzenlendi.

Türkiye ve Irak'tan 30 üniversite rektörünün yer aldığı sempozyuma, Atatürk Üniversitesini temsilen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı katıldı.

Cengiz Andiç Kültür Merkezinde 17-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan sempozyumun açılış konuşmalarının ardından, programın ilk paneline geçildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın da yer aldığı ilk oturumun moderatörü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal olurken, panelistler ise Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Duhok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mosleh Duhoky ve Koya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Wali Mahmood oldu.

Panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, konuk rektörlere üniversite hakkında bilgiler vererek olanaklarından bahsetti. Atatürk Üniversitesinin Orta Doğu, Afrika, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine ve üniversitelerine hizmet ettiğini belirterek, 78 ülkeden yaklaşık 3 bin civarında yabancı öğrenci kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. Çomaklı: "Üniversite olarak uluslararasılaşmaya çok önem veriyoruz. Zaten üniversitemiz, kuruluş yılı olan 1957'de Amerika'nın Nebraska Üniversiteyle kardeş üniversite olmuştur. Bu kapsamda, Nebraska Üniversitesi de dâhil olmak üzere birçok üniversiteyle işbirliği anlaşmalarımız var. Gerçekleştirilen bu sempozyum sayesinde yine çeşitli üniversitelerimizle imzalanan anlaşmalarla, akademisyen ve öğrenci değişimi yapacağız. Diğer taraftan, özellikle organ nakli, tüp bebek, kalp ve ilik nakli merkezlerinin yer aldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, çevre ülkelerin hemen hemen hepsine tam kapasite hizmet vermektedir. Sempozyumda alınan kararların ve sonuçlarının tüm üniversiteler için hayırlı olacağına inanıyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(ERZ-AT-Y)



18.05.2017 15:49:57 TSI

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