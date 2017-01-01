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Çocuk yaşta evlilikler Diyarbakır'da tartışıldı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:50
Çocuk yaşta evlilikler Diyarbakır'da tartışıldı
Çocuk yaşta evlilikler Diyarbakır'da tartışıldı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi, KAMER ve TOG tarafından, çocuk yaşta evliliklere farkındalık oluşturmak için panel düzenlendi.
Bir otelde düzenlenen toplantıda, katılımcılara öncelikle Kadın Sağlığı Eğitim Projesi hakkında bilgi verildi. Daha sonar, çocuk yaşta evlilik konusunun hukuki ve psiko-sosyal boyutunun konuşulduğu panelde katılımcılara, Türkiye'deki hukuki durum ve yaptırımlar hakkında bilgi verildi. Aile Sosyal Politikalar Diyarbakır İl Müdürü Halit Açar, müdürlük olarak, gerek kentte gerekse ülke genelinde erken evlilikle ilgili çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
Toplantıya, Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Sait Avar, Diyarbakır İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Handan Erdoğan, UNFPA Kadın Güçlenme Uzmanı Gül Erdost, TOG Genel Müdürü Jülide Erdoğan'ın yanı sıra Diyarbakır'daki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden ve farklı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Toplantıların önümüzdeki günlerde, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Mardin ve Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devam edeceği öğrenildi.
(YRT-MP-Y)

18.05.2017 15:50:53 TSI
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