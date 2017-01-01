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Büro Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Mustafa Şimşek:

- "SGK personeline yapılan haksızlıklara 'yeter artık' diyoruz"



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MALATYA (İHA) - Büro Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Mustafa Şimşek, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının büyük sıkıntıları olduğunu savunarak, "Biz, kurumda çalışan personele yapılan haksızlıklara 'yeter artık' diyoruz" dedi.

Başkan Mustafa Şimşek, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle yaptığı basın açıklamasında Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının mağduriyetlerini dile getirdi. Sosyal Güvenlik Haftasının buruk bir şekilde kutlandığını dile getiren Şimşek, "Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları, çok sayıda hizmeti beşikten mezara kadar tüm vatandaşlarımıza vermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşlarımızın hızlı ve kaliteli hizmet almasını amaçlamaktadır. Ancak bu amacın gerçekleştirilmesinde en büyük paya sahip olan kurum çalışanları göz ardı edilmektedir. Kendisinden ve ailesinden fedakarlıkta bulunarak, özveri ve gayretle gecesini gündüzüne katarak, mesai mefhumu gözetmeden çalışan kamu görevlilerinin maddi anlamda karşılığını alamaması büyük bir adaletsizliktir. Genel yetkili sendika olarak bu adaletsizliğin giderilmesini ve kamu görevlilerimizin hakkının, emeğinin ve alın terinin karşılığının verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Şimşek, uygulanan yanlış politikalar, mali ve özlük haklarda yaşanan kayıplar nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan kamu görevlilerinin, başka kurumlara geçmek istediğini ileri sürerek, "Kuruma yeni başlayan kamu görevlileri dahi kurumu terk ederek başka kurumlara geçmektedir. Bu gidişle kurumda alanında uzman personel kalmayacaktır. Bunun sonucu ise ülkemize ve vatandaşlarımıza zarar verecektir. Sosyal Güvenlik Haftasında kurumda çalışan personele yapılan haksızlıklara 'yeter artık' diyoruz. Büro Memur-Sen olarak, kurumdaki kamu görevlilerinin insanca yaşamasını, evine gülen yüzle gitmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



18.05.2017 15:51:32 TSI

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