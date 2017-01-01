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Gülüç'e Çeşme'den bir tır dolusu malzeme geldi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:52
Gülüç'e Çeşme'den bir tır dolusu malzeme geldi
Gülüç'e Çeşme'den bir tır dolusu malzeme geldi

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi'ne Çeşme Belediyesi tarafından içerisinde çocuk parkı, fitnes aletleri, zemin kaplama kauçuk, çöp kovaları ile konteynırları ve oturma banklarınında bulunduğu bir tır dolusu malzemesi gönderildi.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, talep ettikleri malzemelerin kardeş belediye olan Çeşme Belediyesi tarafından gönderildiğini belirtti. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'a teşekkür eden Demirtaş "Kardeş belediyemiz olan Çeşme Belediyesi'nden ihtiyacımız olan bazı malzemeler istemiştik. Sağolsun Çeşme Belediye Başkanımız Muhittin Dalgıç ihtiyacımız olan malzemeleri bize önderdi. Bir tır dolusu çocuk parkları, fitnes aletleri, oturma gurupları, zemin kaplama kauçuk, çöp konteynırları elimize ulaştı. Bu malzemeleri mahallelerimizde ve sahilimizde ihtiyaç olan yerlerde kullanacağız. Ben yardımlarından dolayı Çeşme Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Dalgıç'a teşekkür ediyorum. Gülüç halkına hizmet almak için kapı kapı dolaşıyorum. Hizmet isterken hiç yüksünmüyorum. Gülüç'e hizmet almak için hangi kapıyı çalmam gerekirse, o kapıya giderim. Amacımız Gülüç'ü daha yaşanabilir yıldız bir kent haline getirmek. Bunun içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
Başkan Demirtaş ayrıca belde deki parke taşlarını değişik desen ve ebatlarda kalıplar yaparak kendi imkanları ürettiklerini söyledi.
(VK-SÖ-Y)

18.05.2017 15:52:12 TSI
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