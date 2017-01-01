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GAGİAD'dan 19 Mayıs Kutlaması

- GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel:

- "Gençlik bir toplumun yarınıdır''



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını kutladı.

Tezel, 19 Mayıs 1919 tarihinin ülke için çok önemli bir gün olduğunu hatırlatarak, "Milli mücadelemizin başlangıcı ve bağımsızlığımızın ilk adımı olan 19 Mayıs 1919 tarihi ülkemiz için önemli bir gündür. Özellikle de bugünün gençlere armağan edilmesinin ayrı bir önemi vardır. Gençlik bir toplumun yarınıdır. Yarınlarımızın ise bugün gençlere verdiğimiz önem ve değer ile bağlantılıdır'' ifadelerini kullandı.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, "Gençlerimizin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden birisi donanımlı ve kaliteli bir eğitim ve sürekli gelişip ilerleyecekleri istihdamdır. Bu iki unsuru onlara sağlayabildiğimiz zaman geleceğimiz daha başarılı olacaktır. Ülkemizin hedeflerine ulaşabilmesi için bu unsurlar üzerinde çalışmalı ve gençlerimizi gereken desteği sağlamalıyız. Toplumsal bilinci yüksek, hedefleri olan, milli birlik ve beraberliğe önem veren bir nesil, geleceği sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir milletin temelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramının 98. yıldönümünü kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anarım" ifadelerini yer verdi.

(SD-Y)



18.05.2017 15:53:42 TSI

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