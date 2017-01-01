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Ağrı'da kadınlar geziyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 'Hanımlara Özel Kültür Gezileri' düzenliyor.

Ağrı Belediye Başkan Vekili Musa Işın'ın talimatları doğrultusunda kentte yaşayan kadınların sosyal ve kültürel açıdan desteklenmesi amacıyla çeşitli geziler düzenleniyor. İlk olarak kadınların Doğubayazıt ilçesini gezmek için yapılan ziyaret öncesi kadınlara seslenen Belediye Başkan Vekili Musa Işın'ın eşi Tuba Işın, bu tür gezileri çok önemsediğini ve ilk etapta ziyaretin Doğubayazıt'a yapıldığını söyledi. Işın, "Doğubayazıt ilçemizle başladığımız gezilerimiz diğer illerimize de yapılarak kültürel zenginliklerimizin hanımlarımız tarafından görülmesi sağlanacaktır" dedi.

İlçeye yapılan gezide önce Doğubayazıt ilçesi Gençlik merkezine geçildi. Burada Ahmedi Hani Türbesi ziyareti yapıldı. Doğubayazıt kaymakamı eşi Zeynep Akhan kadınları karşıladı. İshak Paşa Sarayı gezisi yapılıp burada öğlen yemeği sonrası yapılan ikramların ardından gezi programı sona erdi.

(AG-AT-Y)



18.05.2017 15:53:52 TSI

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