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Denizli'den 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı mesajları



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.



Denizli protokolü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan birer mesaj yayımladı.



Vali Altıparmak

Bayram hakkında ilk önce bir mesaj yayımlayan Vali Ahmet Altıparmak, bu günün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturduğunu söyledi. Altıparmak, "Milletimizin kaderini değiştiren 19 Mayıs 1919'un, 98. yıl dönümünü milletçe hep birlikte kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Milletimizin tarih sahnesinde bir defa daha ayağa kalkışının, sesinin yükselişinin ve milli mücadelemizin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Gençliğine armağan edilmiştir. Sevgili gençler, binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir.Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor,Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, İstiklal Savaşı'mızın tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."



Başkan Zolan

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere bayram olarak armağan ettiği 19 Mayıs 1919 aziz milletimizin özgür ve bağımsız olarak yaşama kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği İstiklal mücadelesinin başlangıcıdır. Esarete asla boyun eğmeyen aziz milletimiz yedi düvele karşı verdiği varoluş savaşını birlik ve beraberlik şuuruyla kazanmış, bu direnişte Denizlimiz de Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin 1919'da verdiği fetva ile en ön saflarda yerini almıştır" ifadelerini kullandı.



Başkan Gürlesin

Bugünün bu topraklarda bağımsızlık, özgürlük savaşının fiili olarak başladığı tarih olduğunun altını çizen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Türk Milleti'nin bağımsızlık, özgürlük savaşının fiili olarak başladığı tarihtir 19 Mayıs ve Türk Ulusunun uyanışıdır. 19 Mayıs, Türk Milleti'nin ay yıldızlı şanlı al bayrağı altında, birlik beraberlik içinde, bağımsız bir gelecek için giden yolda önemli bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde de Türk Gençliği Ata'sının emanetine her daim sahip çıktığını da göstermiştir. Aydınlık yarınlar, güvencemiz olan gençlerin elinde şekillenecektir. Bu vesileyle, tüm gençlerimizin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Denizlili hemşerilerimin bu anlamlı bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Subaşıoğlu

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, bir mesaj yayımlayarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Başkan Subaşıoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkması, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda büyük bir rol oynamıştır. 19 Mayıs 1919 'da atılan bu ilk adım, ulusumuzun, kendi vatanında, özgür ve bağımsız olarak onuruyla yaşama kararlılığını haykırdığı gündür. Bu günün gençlere armağan edilmesi de vatanına, milletine, geçmişine, bayrağına saygılı olan gençlere ne kadar çok değer verildiğini gösterir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" diye belirtti.



DTO Başkanı Uğur Erdoğan

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Bundan 98 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Samsun'da vatanın kurtuluşu için bu onurlu mücadelenin ateşini yaktılar. Sonrasında da ulusumuz, topyekun bir savaşla yeniden bağımsızlığını elde etmiştir. Atatürk, bu kutlu mücadelenin başladığı 19 Mayıs'ı Türk Gençliğine bayram olarak hediye etmiştir. Gençlerimiz emanet aldıkları Türkiye Cumhuriyeti'ne ilelebet sahip çıkacaklar ve kendilerinden sonraki nesillere aynı bilinci aktaracaklardır. Buna gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

(MT-Y)



18.05.2017 15:57:08 TSI

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