ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Talas 1. Sanat Çalıştayı sona erdi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:57
Talas 1. Sanat Çalıştayı sona erdi
Talas 1. Sanat Çalıştayı sona erdi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi sosyal ve kültürel faaliyetleri çerçevesinde düzenlediği 21 profesyonel ressamın katıldığı '1. Sanat Çalıştayı' sona erdi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 4 gün süren ve sergiyle son bulan Sanat Çalıştayı'nın ilçenin tanıtımı için oldukça önemli olduğunu söyledi. Talas Belediyesi olarak çok sayıda sosyal kültürel etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, "15 gündür 15 farklı şehirden 21 profesyonel ressamı Talas'ta ağırladık. 35'in üstünde farklı eserler ürettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu eserlerde Talas Belediyemizin binalarında sergileyeceğiz" dedi. Önümüzdeki yıl uluslararası düzeyde bir çalıştay yapmayı düşündüklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Bu yıl ilk defa böyle bir çalışma yaptık. Gelen misafirlerimizin hepsi Talas'tan sevgiyle bahsediyorlar. Talas'ı çok sevdiler. Çok memnun ayrıldılar. Burası ressamlar için büyük bir atölye. Talas imkanlarıyla ön planı çıkan bir ilçe. İnşallah bundan sonrada devam edecek. Tüm ressamlarımıza katılımları ve emekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Ressamların Talas resim sergisini çok beğendiğini söyleyen Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ise, "Bu tür organizasyonların tarihi, kültürel ve turizm yönünden ilçemizin gelişmesine katkı sağladığına inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl daha çok sanatçıyla yapılmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Talas'taki tarihi yapıyı çok beğendiğini ve Kayseri'den çok mutlu ayrıldıklarını söyleyen, Timya Sanat Grubu Başkanı Zeynep Dalkılıç, "Ben Kayseri'ye daha önce geldim. Ama ben Talas'ı daha önce hiç görmemiştim. Buranın restore edilip korunması bizleri çok mutlu etti. Her şey çok güzeldi. Çok etkiledim. Hem doku çok güzel. Buradaki tarihi miras çok güzel. Belediye tarafından bunun korunması bizleri çok sevindirdi. Bir çok ressamımız burayı ilk defa gördü. Bir yeri tanıtmanın en güzel yolunun sanatsal çalışmalardan geçtiğini hepimiz biliyoruz. Belediye Başkanımıza ve emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. 2'ncisinde ben biraz daha uluslararası ressamlarımızı getirip, Talas'ı tamamen yurtdışına açmayı planlıyorum" diye belirtti. Emekli olduktan sonra tezhip ve minyatüre yöneldiğini söyleyen emekli resim öğretmeni Ayten Kocagil ise, "Kayseri'ye ilk gelişim Kayseri ismini daha önce birçok kez duydum. Komşumuzun oğlu Amerikan Koleji'nde okumuştu. Ondan duymuştuk ama bilmiyordum. Geldiğimden çok mutluyum. Talas'ın birçok tarihi eserleri var. Çok güzel. Belediye çok yardımcı oldu bizlere. Çok teşekkür ederiz" dedi.
Timya Sanat Grubu Kayseri Temsilcisi Emine Timoçin de, "Talas'ı temsil etmek için Timya Sanat grubu üyelerini Talas'a davet ettik. Üyelerle birlikte resim çalıştayı yaptık. Ortaya güzel eserler çıktı. Türkiye'nin dört bir yanında gelen misafirlerimiz sanatçılarımız kendi kültürlerini bizlere katarak Talas'ta farklı bir çalışma yaptılar. Umarım herkes beğenir. Talas'ın tarihi eserlerini ve doğal güzelliklerini resmettik" şeklinde konuştu.
(TB-SK)

18.05.2017 15:57:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Büyükkılıç, &quot;Sporda engellerin kaldırılması için gereken hizmetleri sunmak istiyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, "SPORDA ENGELLERİN KALDIRILMASI İÇİN GEREKEN HİZMETLERİ SUNMAK İSTİYORUZ"
Osman Ulubaş İlkokulu Öğrencileri Soğanlı Ören Yeri ve Sultan Sazlığı'nı Gezdi
YEREL

OSMAN ULUBAŞ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ SOĞANLI ÖREN YERİ VE SULTAN SAZLIĞI'NI GEZDİ
Kayseri'deki emlakçı cinayeti davası
YEREL

KAYSERİ'DEKİ EMLAKÇI CİNAYETİ DAVASI
Uyuşturucu ticareti sanığı kuaföre 15 yıl hapis
YEREL

UYUŞTURUCU TİCARETİ SANIĞI KUAFÖRE 15 YIL HAPİS
Çifte Emlakçı Cinayeti Davası'nda tutuklu MİT personeli sanık tahliye oldu
YEREL

ÇİFTE EMLAKÇI CİNAYETİ DAVASI'NDA TUTUKLU MİT PERSONELİ SANIK TAHLİYE OLDU
Gemerek'ten tarım ve hayvancılık alanında Kayseri Şeker ile ilerleme kararı
YEREL

GEMEREK'TEN TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA KAYSERİ ŞEKER İLE İLERLEME KARARI
Boğazlıyan MHP ilçe teşkilatından Kayseri Şeker'e destek ziyareti
YEREL

BOĞAZLIYAN MHP İLÇE TEŞKİLATINDAN KAYSERİ ŞEKER'E DESTEK ZİYARETİ
Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim'de 627 Kişi Sorgulandı
YEREL

ÇOCUKLARIN KORUNMASINA YÖNELİK DENETİM'DE 627 KİŞİ SORGULANDI
&quot;Gençlerimize ve geleceğimize güveniyoruz&quot;
YEREL

"GENÇLERİMİZE VE GELECEĞİMİZE GÜVENİYORUZ"
Sindelhöyük Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL

SİNDELHÖYÜK MAHALLESİ'NDE YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kentsel dönüşüm projesi kapsamında 360 dairenin ihalesi yapılacak
YEREL

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA 360 DAİRENİN İHALESİ YAPILACAK
Evlilik vaadi ile dolandırıcılık yapan Suriyeli kadın tutuklandı
YEREL

EVLİLİK VAADİ İLE DOLANDIRICILIK YAPAN SURİYELİ KADIN TUTUKLANDI
Ak Parti İl Yönetiminden Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ziyareti
YEREL

AK PARTİ İL YÖNETİMİNDEN BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Bayan kuaförü adama zehir ticaretinden 15 yıl hapis
YEREL

BAYAN KUAFÖRÜ ADAMA ZEHİR TİCARETİNDEN 15 YIL HAPİS
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu 10'uncu dönem mezunlarını verdi
YEREL

DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU 10'UNCU DÖNEM MEZUNLARINI VERDİ
Kocasinan Akademi ilk mezunlarını verdi
YEREL

KOCASİNAN AKADEMİ İLK MEZUNLARINI VERDİ
Sahabiye'de 20 taşınmaz ihale ile satılacak
YEREL

SAHABİYE'DE 20 TAŞINMAZ İHALE İLE SATILACAK
Destek Merkezindeki çocukların el sanatları görücüye çıktı
YEREL

DESTEK MERKEZİNDEKİ ÇOCUKLARIN EL SANATLARI GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Başkan Çelik'e esnaflardan teşekkür
YEREL

BAŞKAN ÇELİK'E ESNAFLARDAN TEŞEKKÜR
Öğrencilerin yıl sonu programı büyük ilgi gördü
YEREL

ÖĞRENCİLERİN YIL SONU PROGRAMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Seyyid Burhaneddin Türbesi Yenileniyor
YEREL

SEYYİD BURHANEDDİN TÜRBESİ YENİLENİYOR
Geleceğin bilim insanları hayallerini Başkan Çelik ile paylaştı
YEREL

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI HAYALLERİNİ BAŞKAN ÇELİK İLE PAYLAŞTI
75. yıl Rezan Has İlköğretim Okulu öğrencileri Melikgazi molasında
YEREL

75. YIL REZAN HAS İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİ MELİKGAZİ MOLASINDA
Kayserigaz, anneleri unutmadı
YEREL

KAYSERİGAZ, ANNELERİ UNUTMADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir