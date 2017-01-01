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Talas 1. Sanat Çalıştayı sona erdi



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KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi sosyal ve kültürel faaliyetleri çerçevesinde düzenlediği 21 profesyonel ressamın katıldığı '1. Sanat Çalıştayı' sona erdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 4 gün süren ve sergiyle son bulan Sanat Çalıştayı'nın ilçenin tanıtımı için oldukça önemli olduğunu söyledi. Talas Belediyesi olarak çok sayıda sosyal kültürel etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, "15 gündür 15 farklı şehirden 21 profesyonel ressamı Talas'ta ağırladık. 35'in üstünde farklı eserler ürettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu eserlerde Talas Belediyemizin binalarında sergileyeceğiz" dedi. Önümüzdeki yıl uluslararası düzeyde bir çalıştay yapmayı düşündüklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Bu yıl ilk defa böyle bir çalışma yaptık. Gelen misafirlerimizin hepsi Talas'tan sevgiyle bahsediyorlar. Talas'ı çok sevdiler. Çok memnun ayrıldılar. Burası ressamlar için büyük bir atölye. Talas imkanlarıyla ön planı çıkan bir ilçe. İnşallah bundan sonrada devam edecek. Tüm ressamlarımıza katılımları ve emekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Ressamların Talas resim sergisini çok beğendiğini söyleyen Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ise, "Bu tür organizasyonların tarihi, kültürel ve turizm yönünden ilçemizin gelişmesine katkı sağladığına inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl daha çok sanatçıyla yapılmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Talas'taki tarihi yapıyı çok beğendiğini ve Kayseri'den çok mutlu ayrıldıklarını söyleyen, Timya Sanat Grubu Başkanı Zeynep Dalkılıç, "Ben Kayseri'ye daha önce geldim. Ama ben Talas'ı daha önce hiç görmemiştim. Buranın restore edilip korunması bizleri çok mutlu etti. Her şey çok güzeldi. Çok etkiledim. Hem doku çok güzel. Buradaki tarihi miras çok güzel. Belediye tarafından bunun korunması bizleri çok sevindirdi. Bir çok ressamımız burayı ilk defa gördü. Bir yeri tanıtmanın en güzel yolunun sanatsal çalışmalardan geçtiğini hepimiz biliyoruz. Belediye Başkanımıza ve emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. 2'ncisinde ben biraz daha uluslararası ressamlarımızı getirip, Talas'ı tamamen yurtdışına açmayı planlıyorum" diye belirtti. Emekli olduktan sonra tezhip ve minyatüre yöneldiğini söyleyen emekli resim öğretmeni Ayten Kocagil ise, "Kayseri'ye ilk gelişim Kayseri ismini daha önce birçok kez duydum. Komşumuzun oğlu Amerikan Koleji'nde okumuştu. Ondan duymuştuk ama bilmiyordum. Geldiğimden çok mutluyum. Talas'ın birçok tarihi eserleri var. Çok güzel. Belediye çok yardımcı oldu bizlere. Çok teşekkür ederiz" dedi.

Timya Sanat Grubu Kayseri Temsilcisi Emine Timoçin de, "Talas'ı temsil etmek için Timya Sanat grubu üyelerini Talas'a davet ettik. Üyelerle birlikte resim çalıştayı yaptık. Ortaya güzel eserler çıktı. Türkiye'nin dört bir yanında gelen misafirlerimiz sanatçılarımız kendi kültürlerini bizlere katarak Talas'ta farklı bir çalışma yaptılar. Umarım herkes beğenir. Talas'ın tarihi eserlerini ve doğal güzelliklerini resmettik" şeklinde konuştu.

(TB-SK)



18.05.2017 15:57:22 TSI

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