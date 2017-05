YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bayırbucak Türkmeni gençler Trabzon'da ağırlandı

Bayırbucak Türkmeni gençler Trabzon'da ağırlandı



TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Suriye'deki savaş dolayısıyla Türkiye'ye gelen ve Osmaniye'de eğitim görmekte olan Bayırbucak Türkmeni gençleri Trabzon'da ağırladı.

Geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir Belediyesinin himayesinde Trabzon'dan Bayırbucak Türkmenleri için gerçekleştirilen yardım kampanyasının ardından Başkan Gümrükçüoğlu'na teşekkür mektubu yazan 26 Bayırbucak Türkmeni genç, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği organizasyonla Trabzon'a getirildi. Öğretmenleri ile birlikte 3 gün boyunca Trabzon'u gezen Türkmen gençler, Başkan Gümrükçüoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Gümrükçüoğlu, ziyarette Türkiye ve Trabzon hakkında gençleri bilgilendirirken, "Trabzon'un sizleri çok seven bir halkı vardır. Oraya ne zaman bir destek gerekse en büyük ilgiyi gösteren Trabzon halkıdır ve halkımız o zulümlerden de haberdardır. O bakımdan biz devlet olarak her zaman kayıtsız şartsız yanınızda yer alırken hep beraber tek bir millet olduğumuzun, aynı dinin mensubu olduğumuzun bilincindeyiz. İnşallah çok daha güzel günler olacak. Bu ülke size sahip çıkmaya devam edecektir. Milletimiz 80 milyon olarak yanınızdadır. Biz şöyle bakıyoruz; Suriye'deki bütün kardeşlerimiz, ister Türkmen asıllı olsun, ister Arap asıllı olsun, zulüm gören her insanın elinden tutmalıyız. O insanlar Allah'ın bize emanetidir" dedi.



"Dil öğrenin, iş sahibi olun"

Başkan Gümrükçüoğlu, ziyaretindeki gençlere gelecekleri ile ilgili de yönlendirmelerde bulunurken, "Hayat mücadelenizi devam ettirin, bunu yaparken Arapçayı bilmeniz, Türkçeyi iyi öğrenmeniz sizin en büyük avantajlarınız olacak. Çok büyük bir coğrafyada iş ve işlem sahibi olabileceksiniz. Arapça çok büyük bir coğrafyada konuşuluyor. Buna İngilizceyi de ilave ederseniz büyük bir üstünlüğünüz olur. Her yerde iş sahibi olma imkanını elinize almış olursunuz. Ben kendi çocuklarıma da İngilizce ve Arapça öğrenin diyorum" şeklinde konuştu.



"Biz zulme rıza göstermeyeceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dünyadaki tüm mazlumların yanında olduğuna dikkat çeken Gümrükçüoğlu, "Müslüman Müslümanın kardeşidir. Biz Müslüman olarak bir Hıristiyan da bir yerde zulme uğruyorsa, bir Yahudi de zulme uğruyorsa gereğini yaparız. Onlar öyle yapmıyor ama Allah'ın yarattığı kul olarak bize yüklenen vazife odur. Osmanlı Devleti öyle yapmış. Biz zulme rıza göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bayırbucak Türkmeni gençler ise kendilerine olan katkı ve desteklerinden ötürü Başkan Gümrükçüoğlu ve Trabzon halkına bir kez daha teşekkür ettiler. Gümrükçüoğlu ziyaretlerinin anısına Türkmen gençlere çeşitli hediyeler sunarken Türkmen gençlerde yöresel kıyafetlerini Başkan Gümrükçüoğlu'na takdim etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Mayıs sabahı Osmaniye'den Trabzon'a getirilen gençler, 3 gün boyunca Uzungöl, Sera Gölü, Altındere Milli Parkı, Atasu Barajı, Ayasofya Camisi, Atatürk Köşkü, Boztepe, Şehir Müzesi ve Trabzon şehir merkezini gezdiler.

