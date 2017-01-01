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Uyuşturucuyla mücadeleyi tiyatroyla anlattılar

- Gönüllü gençlerden uyuşturucuyla mücadele

- Manisa Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Ümit Atman:

- "Dünyada 250 milyon kişi uyuşturucu kullanıyor"



(Fotoğraflı)



Aykut Yeniçağ

MANİSA (İHA) - Manisa Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin gönüllü gençleri sergiledikleri tiyatro gösterisiyle uyuşturucuyla mücadelenin önemini anlattı.

Manisa Uyuşturucuyla Mücadele Derneği tarafından "Bu memleket bizim, bu gençlik bizim" sloganı altında tiyatro etkinliği düzenlendi. Tamamının dernek gönüllüsü gençlerin oluşturduğu oyuncular tarafından sergilenen oyunda, uyuşturucuyla mücadelenin önemi ve uyuşturucunun zararları anlatıldı. Tiyatro oyunu öncesi konuşan Manisa Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Ümit Atman, "Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Örgütü (UNODC) tarafından 2016 yılında yayınlanan rapor, dünyada 20 kişiden birisinin, 2014 yılında en azından bir uyuşturucu kullandığını ortaya koydu. Rapor, dünyada en az bir uyuşturucu kullanan yetişkinlerin sayısının ise yaklaşık 250 milyon kişi olduğu tahmininde bulundu. Yine aynı raporda, bu 250 milyon kişinin yaklaşık yüzde 12'si yani 29 milyonunun uyuşturucu kullanımı yüzünden çeşitli sağlık sorunları yaşadığı kaydedilirken, bu kişilerin sayısının ise son yıllarda arttığı uyarısı yapıldı. Birleşmiş Milletler raporunda, uyuşturucu kullanımı yüzünden sağlık sorunları çekenlerden sadece altıda birisinin tedavi olmak için sağlık hizmetlerinden faydalanabildiği bildirildi" dedi. Atman sunumu öğrencilerin sergiledikleri halk oyunları gösterileri ve şarkılarıyla renkli bir hal aldı. Atman'ın sunumunun ardından Manisa Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin gönüllü gençleri sergiledikleri tiyatro gösterisiyle uyuşturucuyla mücadelenin önemini anlattı.

Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından da desteklenen etkinliğe Manisa Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, aileler ve öğrenciler katıldı.

(AY-Y)



18.05.2017 16:00:35 TSI

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