YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yaylalı, "Üniversitelerin Üniversite İşbirliğinden Beklentileri" sempozyumuna ...

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yaylalı, "Üniversitelerin Üniversite İşbirliğinden Beklentileri" sempozyumuna katıldı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Ulusal ve Uluslararası pek çok üniversitenin katılımı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde gerçekleşen "Üniversitelerin Üniversite-İşbirliğinden Beklentileri" konulu sempozyuma katıldı.

Üniversite işbirliklerinin daha aktif ve verimli hale getirilebilmesi amacıyla düzenlenen sempozyumda, işbirlikleri için öneri ve araştırma sonuçları ele alındı.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı, "Üniversiteler Arası Teknoloji İşbirliği, Transferi ve Bölgesel Önemi" konu başlığı ile görüşülen oturumun moderatörlüğünü yaptı. Süleymaniye Politeknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alan Faraydoon Ali, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Bozlağan, Duhok Politeknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ezzat Fendi Yahya ve Erbil Üniversitesi Direktörü Arieann Ali Hamid'in konuya ilişkin görüş ve önerilerini sunduğu oturumda farklı il ve bölgelerden üniversitelerin işbirliği kapsamında bölgesel çapta hizmet verecek teknokentlerin kurulması önerisi öne çıktı.

(ERZ-AT-Y)



18.05.2017 16:02:25 TSI

NNNN

