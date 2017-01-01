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Meslek lisesi öğrencilerinden ilginç icatlar



(Fotoğraflı)



Ali Osman Çatana

DÜZCE (İHA) - Düzce Borsa İstanbul Meslek Anadolu Teknik Lisesinde TÜBİTAK'ın desteklediği Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarda öğrencilerin kendi becerileriyle yaptıkları projeler sergilendi.

Düzce Borsa İstanbul Meslek Anadolu Teknik Lisesi mucitleri TÜBİTAK Bilim Fuarında projelerini görücüye çıkarttı. Öğretmen ve öğrencilerin birlikte ürettiği birbirinden değişik teknolojik ürünler fuarda sergilendi.

Öğrencilerin vizyonunu genişletmek, ileriye farklı bir gözle bakmalarını sağlamak, onların bakış açılarını zenginleştirmek amacıyla düzenlenen fuarda doğal ürünler kullanılarak yapılan projeler, birbirinden ilginç icatlar yer aldı.

Borsa İstanbul Meslek Anadolu Teknik Lisesi Biyoloji Öğretmeni Yusuf Aydın Erkan fuarda yer alan ilginç bir projeyi anlatırken, projenin mucidi öğrenci ise arıların ürettiği propolisi kullanarak yapılan küflenme geciktirici projenin detaylarını gösterdi.

(AY)



18.05.2017 16:03:01 TSI

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