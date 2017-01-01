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Yetkinşekerciden 19 Mayıs kutlaması



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası koordinatörlüğünde faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı

Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci, 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına uzanan sürecin ilk adımı olduğunu belirterek, "Büyük Önder'in Samsun'da yaktığı bu bağımsızlık ateşi, çaresizlik içerisindeki Türk milletinin umutlarını yeniden canlandırarak aydınlığa ulaşmasının dönüm noktası olmuştur. Gençlerine güvenen, en iyi şekilde yetiştiren milletler gelecekte de var olabilirler" dedi.

Gençlerine güvenen, onları en iyi şekilde yetiştiren milletlerin gelecekte var olabileceğini vurgulayan Yetkinşekerci, "Onun içindir ki geleceğimizin güvencesi gençlerimizin yarınlara en iyi şekilde hazırlanmasına imkan sağlamak ve onlara müreffeh bir ülke bırakmak öncelikli çabamızdır. O gün azim, inanç, fedakarlık ve gönül birliğiyle ülkemizi işgal edenlere karşı durarak, tarihte eşi ne az rastlanır bir destanı milletçe yazmaya başladığımız ilk gündür. Bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlık yürüyüşümüzün ilk adımları olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşı şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün de ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda şehit olan güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

(SD-Y)



18.05.2017 16:03:02 TSI

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