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Alaplı'ya uygulamalı bilimler yüksekokulu kuruluyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:03
Alaplı'ya uygulamalı bilimler yüksekokulu kuruluyor
Alaplı'ya uygulamalı bilimler yüksekokulu kuruluyor

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Senatosu Alaplı Kampüsünde eğitim kapasitesini artırmak üzere dört yıllık eğitim verecek olan Alaplı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması teklifini oybirliği ile kabul etti.
Bülent Ecevit Üniversitesi 11 ayrı yerleşkesinde bölgenin ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim kapasitesini artırmaya devam ediyor. Özellikle son yıllarda tüm yerleşkelerde yaptığı yatırımlar, derslikler, laboratuvarlar, kütüphaneler, çevre düzenlemeleri ve spor tesislerinin yaygınlaşmasıyla dikkat çeken BEÜ, her geçen gün kurduğu yeni birimlerle öğrenci kapasitesinde de kararlı büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Yaklaşık 35 bin öğrenciye ev sahipliği yapan BEÜ 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 40 bin öğrenciye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Bu çerçevede 18 Mayıs 2017 tarihli BEÜ Senato Toplantısında Alaplı ilçesine dört yıllık eğitim verecek Alaplı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu açılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Teklif dosyası Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına gönderildi. Teklifin YÖK tarafından onaylanmasının ardından Alaplı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun hızla yapılandırılması sağlanacak.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer şunları söyledi: "Üniversitemiz kalite odaklı büyümesini büyük bir kararlılık ile sürdürmektedir. Tüm çalışma arkadaşlarımın yoğun çabaları ve paydaşlarımızın büyük destekleri ile Üniversitemiz artık 14 fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 3 Enstitü, 4 Yüksekokul, 30 araştırma ve uygulama merkezi ve 8 Meslek Yüksekokulu, 35 bin öğrencisi ve yaklaşık 2400 akademik ve idari personeli ile Batı Karadeniz Bölgesinin güçlü bir yükseköğretim kurumu haline geldi. 11 ayrı yerleşkemizde bir taraftan hız kesmeden yatırımlarımızı yapmaya devam ederken diğer taraftan mevcut altyapı imkânları ve bölgenin ihtiyaçlarını gözönüne alarak büyümemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede bugün Senatomuzda aldığımız kararla Alaplı yerleşkemizde Alaplı Meslek Yüksekokulumuza ilave olarak dört yıllık eğitim imkânı sunacak olan Alaplı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması yönünde önemli bir adım atmış bulunuyoruz. İnşallah YÖK tarafından teklifimizin kabul edilmesiyle Alaplı yerleşkemizin eğitim kapasitesini artırmış olacağız. Bu önemli adımın başarıyla tamamlanmasını diliyor, Üniversitemize ve Alaplı'ya hayırlı olmasını diliyorum."
(SÖ-SÖ-Y)

18.05.2017 16:03:06 TSI
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