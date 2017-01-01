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Ağrı'da uçurtma şenliği



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Uçurtma Şenliği etkinliği düzenlendi.

Ağrı'da Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı kapsamında, Merkez Amatör Sentetik Futbol Sahasında düzenlenen Uçurtma şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi. Şenliğe katılan çocuklara 300 uçurtma dağıtıldı. Rengârenk uçurtmalarla gökyüzünü süsleyen çocuklar ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı. Uçurtma şenliği hakkında konuşan İl Müdür V. Cemil Budak, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında uçurtma şenliği düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl 3'ncüsü düzenlenen uçurtma şenliğinde 300 tane uçurtma dağıttıklarını belirten Budak, "Çocuklarımız velileri ile birlikte keyifle uçurtmalarını gökyüzü ile buluşturdular. Bu etkinlikte emeği geçen İzci il temsilcimiz Recep Kasar' a çok teşekkür ederim" dedi.

Çocuklarıyla doyasıya eğlenen öğrenci velileri de düzenlenen etkinlikten dolayı İl Müdürlüğüne teşekkür etti. Uçurtma etkinliği yanı sıra, çuval yarışı oyunu, halat çekme ve ipte denge yürüyüşü oyunları yapıldı.

(AG-AT-Y)



18.05.2017 16:03:39 TSI

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