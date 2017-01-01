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Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ilk mezunlarını verdi



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreniyle ilk mezunlarını verdi.

Mezuniyet törenine BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım, akademik ve idari personel ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı. Tören, İlahiyat Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım eşliğinde öğretim üyeleri ve öğrencilerin, izleyicilerin büyük alkışlarıyla salona girişi ile başladı. Öğrencilerin salonda yerlerini almasının ardından Kur'an- Kerim tilaveti ve ney dinletisi gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım yaptığı konuşmada fakültelerinde ilk mezun vermenin sevinç ve gururunu yaşadıklarını belirterek, mezun olan öğrencilere hayatlarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilerin mezuniyet belgeleri verilirken dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

Öğrenciler keplerini fırlatarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladılar.

(SÖ-SÖ-Y)



18.05.2017 16:05:39 TSI

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