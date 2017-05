YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KÜMDER yöneticileri FETÖ'den hakim karşısında

KÜMDER yöneticileri FETÖ'den hakim karşısında



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Kayseri Üniversite Mezunları Derneği (KÜMDER) yöneticisi ve üyesinden oluşan 8'i tutuklu 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 9 Ağustos 2016'da Kayseri Üniversite Mezunları Derneği (KÜMDER)'ne yapılan operasyon kapsamında, 2012 yılındaki Zabıt Katipliği Sınavı'nda yapılan usulsüzlük ve FETÖ/PDY üyesi olmak suçlarından tutuklu sanıklar A.E., T.A. E.Y., İ.K., İ.T., İ.K. O.E. ve T.A. ile tutuksuz sanıklar A.S., A.B., H.K. ile müştekiler İ.H., E.G., E.G. duruşma salonunda, müşteki Ü.Y. ise İnebolu Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır edildi.

Kayseri Üniversite Mezunları Derneği'nde başkanlık yapan tutuklu sanık İ.K., "By lock adlı programı kullanmadım. Zabıt katipliği sınavı ile ilgili hiçbir alakam yok" derken, KÜMDER başkan yardımcısı tutuklu sanık İ.T., "51 yaşındayım. 294 gündür tutukluyum. 17 yıldır şeker hastasıyım, çok ciddi rahatsızlığım var. By lock asla kullanmadım" dedi.

Tutuklu sanık A.E. ise, "Samimiyetimle konuşacağım. 2005 yılında infaz koruma memuru olarak göreve başladım. Benim referansım Sadık Yakut'tur. Ben göreve başladığımda lise düzeyindeydim, daha sonra açıktan kamu yönetimini bitirdim. İnfaz Koruma Memurluğu dışında hiçbir şekilde yükselemedim, girdiğim tüm mülakatları kaybettim. Yıllar önce merak ettiğim için Fetullah Gülen'in videolarının olduğu CD'ler evde duruyordu, asla evimde saklamadım. Bir çok program indirdim, kullandım, by lock indirdim mi bilmiyorum ama kullanmadığımı biliyorum" dedi.

Sanık O.E. de zabıt katipliği ile ilgili hiçbir bilgisi olmadığını belirterek, "Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği (KAYGED)'in başkanı bendim. 2008'de üyesi, 2015 sonunda ise başkanı oldum. KÜMDER'e ise üye oldum, bu dernek eğitim ve sosyal faaliyetler yapardı, onunda dışında hiçbir faaliyeti olmadı, by lock programını da indirmedim, kullanmadım" ifadelerini kullandı. Sanık İ.K. ise KÜMDER üyesi olmadığını, sadece bir seferlik işsiz gençlere kurs verdiğini, by lock kullanmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

18.05.2017 16:05:49 TSI

