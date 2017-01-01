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Tepebaşı'nda bir toplu sözleşme daha

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:06
Tepebaşı'nda bir toplu sözleşme daha
Tepebaşı'nda bir toplu sözleşme daha
- Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç,
- "Toplu iş sözleşmemiz yaklaşık 500 çalışanımızı kapsayacak"
- Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu
- "Tepebaşı sosyal ve halkçı belediyecilik adına örnek bir belediye"

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi ile DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası arasında, 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Belediyenin alt işvereni Mehmet Selimoğulları Dermar ortaklığı işyerinde 2015 yılı Mayıs ayında örgütlenmeye başlayan sendika, imzaladığı toplu iş sözleşmesi ile 2017 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4 ve ikinci 6 ayı için de yüzde 4 zam sağladı. Ayrıca geçmişe dönük olarak 2016 yılının ikici 6 ayı için de işçilere yüzde 1 zam ekleneceği bildirildi.
"Toplu iş sözleşmemiz yaklaşık 500 çalışanımızı kapsayacak"
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Bugün üçüncü toplu sözleşmemizi imzalayacağız. Yaklaşık 500 çalışanımızı kapsayacak. Türkiye'de sendikalaşmanın çok geri noktalara gittiği bir süreçte, Eskişehir'de sendikalaşmanın tekrar hayata geçmesi, hepimizin adına gurur verici. Örgütlü yaşam her zaman önemlidir. O açıdan bu işlerden memnuniyetimiz çok fazla. 1999-2004 döneminde bütün işçilerimiz sendikalıydı. Sendikanın da belediyenin de işleri rahatlıkla yürürdü. 2004 yılından sonra taşeron işçilik çıkınca, bana göre işler karıştı. Biz, kendi örgütlenmemizi sağlayıp, geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. 500 arkadaşımızın daha güvenli çalışması adına toplu sözleşmemizi imzalayacağız. Daha önce Genel-İş ile Güvenlik-Sen için toplu sözleşmeyi imzalamıştık. Mehmet Selimoğulları Dermar ortaklığı şirketimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Tepebaşı Sosyal ve halkçı belediyecilik adına örnek bir belediye"
Daha sonra konuşan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ise, Tepebaşının sosyal ve halkçı belediyecilik adına örnek olduğunu aktararak, "Öncelikli olarak örgütlenme sürecinde Sayın Ahmet Ataç, işçi arkadaşlarımızın örgütlenmesine son derece saygılı bir tutum aldı. Bu son derece demokratik bir yaklaşım. Tepebaşı Belediyesi'nin diğer çalışmalarına da takip ediyorum. Sosyal ve halkçı belediyecilik adına örnek bir belediye. Yürüttüğümüz faaliyetler çerçevesinde de çalışanlarıyla iletişimi iyi olan bir belediye başkanı Ahmet Ataç. Daha önce farklı belediyelerdeki çalışmalarımızda bazı sorunlar yaşadık. Burada ise çalışanlar, Başkan Ahmet Ataç'ın kendilerinde ayrı bir yere sahip olduğunu belirttiler. Taşeron meselesi Türkiye'nin genel bir sorunu. Toplu sözleşme ile kazanılmış çeşitli haklar var. Tek başına ekonomik kazanç olarak meseleye bakmamak lazım. Sosyal haklarda, sendika ruhu adına ortak paydada buluşmak gerek. Toplu sözleşmenin çalışanlarımıza ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye belirtti.
Yapılan sözleşmeye göre, 4857 sayılı İş Kanunu'nda belirtilen ihbar tazminatı süresi birer hafta eklenerek hesaplanacak. Kıdem tazminatı ise, işçilerin hizmet akitlerinin feshi halinde, çalıştıkları her yıl için 35 günlük ücreti tutarı olarak belirlendi. Ayrıca tüm işçiler, çocuk yardımı, yemek ve yakacak yardımı, şoför, operatör ve yardımcılarına direksiyon primi, öğrenim yardımı, bayram yardımı, giyim ve koruyucu eşya yardımı, tabii afet yardımı, evlenme yardımı verilecek. Öte yandan, doğum ve ölüm gibi durumlarda ücretli sosyal izinler de verilen haklar dâhilinde. İşçilerin iş kazası sonucu hayatını kaybetmeleri durumunda da yakınlarına (mirasçılara) maddi yardım sağlanacak. İşçiler, yılda 2 kez verilmek üzere ikramiye hakkı kazandı, mesai ücretlerin de düzenleme getirildi. Sözleşme ile yıllık resmi izinler de artmış oldu.
(BRK-MET-Y)

18.05.2017 16:06:00 TSI
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