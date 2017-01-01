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Leidenschaft Alternatif Sahne'de sevenleri ile buluştu



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından şehirdeki sahne eksikliği göz önünde bulundurularak Alternatif Sahne markası ile başta üniversite öğrencileri olmak üzere tüm şehre hizmet eden Ahmet Erensoy Gençlik Merkezinde Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerinden kurulu Leidenschaft grubu konser verdi.

Klasik gitarda Ersim Tunce, elektro gitarda Ogün Demir ve ritim gitar ile vokalde Hilal Seven'den oluşan Leidenschaft, Amy Winehouse'tan Janis Joplin'e, Bob Dylan'dan Yavuz Çetin'e Cat Power'dan The Moody Blues, Bob Seger, Ayten Alpman ve The Beatles'a kadar geniş repertuarı ile sevenlerini müziğe doyurdu. Bir saati aşkın süren konserde performansı ile müzikseverlerin beğenisini kazanan Leidenschaft müzik kariyerindeki yükselişinde bir basamak daha atladı.



"Genç arkadaşlarımızdan oluşan Leidenschaft gurubunu kutluyorum"

Konsere program yoğunluğu nedeniyle katılamayan ancak sosyal medyadan açıklama yaparak Leidenschaft grubunu tebrik eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Alternatif Sahne, gerek şehrimizin sahne sıkıntısını gidermek gerekse üniversite öğrencilerimizin sosyalleşmesini arttırmak için yarattığımız bir yer. Tiyatrodan müziğe, şiir dinletisinden öğrencilerimizin özel günlerine birçok noktada ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bu akşamda Alternatif Sahnede müzikseverler ile buluşup sahne performansları ile dinleyicisinin beğenisini kazanan genç arkadaşlarımızdan oluşan Leidenschaft gurubunu kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(YG-MEF-Y)



18.05.2017 16:06:08 TSI

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