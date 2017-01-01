YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aşağısöğütönü Belde Evi kursiyerleri el emeği ürünlerini sergilediler

Aşağısöğütönü Belde Evi kursiyerleri el emeği ürünlerini sergilediler

- Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç,

- "Yaşam Köyü, hepimizin çok övündüğü nokta"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Aşağısöğütönü Belde Evi kursiyerleri yıl boyunca ürettikleri el emeği ürünlerini, açtıkları sergi ile görücüye çıkardı.

2017 yılında yetişkinler için 10 ve çocuklar için 3 olmak üzere toplamda 13 ayrı branşta kurs açıldı. Bu kurslardan 411 vatandaşın yararlandığı Aşağısöğütönü Belde Evinde yıl sonu sergisi açılışı gerçekleşti. Kursiyerlerin el emeklerini ortaya koyduğu sergide ev tekstili, iğne oyası, bez bebek ve hediyelik eşyaların yanı sıra çocuk maketleri ve model uçak gibi yoğun emek harcanan ürünlerde beğeniye sunuldu.



"Yaşam Köyü, hepimizin çok övündüğü nokta"

Açılışa katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Yoğun bir yıl geçiriyoruz. 7-8 aylık bir çalışma süreciniz oldu. Buraları boş bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 10 branşta hizmet aldınız. Çocuklarımız da 3 branşta hizmet aldı. 500'e yakın insanımız da buradan hizmet aldı. Yaşam Köyü, hepimizin çok övündüğü nokta. Burada Alzheimer hastalarımız var, sağlıklı yaşlılarımız var, montaj atölyemiz var, bitmek üzere olan kreşimiz var. Bittiğinde yaklaşık 300 kişi burada yaşayacak. Ayrıca burada Avrupa Birliği'nin projesi devam ediyor. Bittiğinde bütün dünyanın yapmak istediğini gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.



"Aranızda olmaktan gurur duyuyorum"

Açılışa katılan bir diğer isim TV programcısı Cem Seymen ise yaptığı konuşmada, Eskişehir'e gelmenin çok güzel olduğunu belirterek, "Ülkenin kalkınması için temelden başlamak lazım. Temel de mahalle tabi. Genelde erkekler cesaretten yoksun. Asıl cesurca cümleleri kadınlar söylüyor. Haksızlığa kadınlar haykırıyor. Üretimi kadınlar üstleniyor. Türkiye kadınların omuzları üzerinde yükselecek bence. Bir ülkeyi kalkındıracak temel bence kadın. Evde oturacağına üretim hayatına katılması kadar ortamı, mahalleyi, ilçeyi ve ülkeyi güzelleştirecek başka bir güç düşünemiyorum. Aranızda olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Aşağısöğütönü Belde Evi'inde açılan ev tekstili, iğne oyası, hediyelik eşya, bez bebek, zumba, pilates, kuaförluk, 4-6 yaş çocuk eğitimi, oya teknikleri, ev mefruşatı, çocuk jimnastiği, model uçak - maket yapımı, kukla atölyesi kurslarına katılan 350 kişiye sertifika verilecek.

(BRK-MET-Y)



18.05.2017 16:07:12 TSI

NNNN

