Başkan Kurt'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ulusal kurtuluş mücadelesine giden yolda ilk adımın 19 Mayıs 1919 tarihinde atıldığını belirten Başkan Kurt, Atatürk'ün, insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği en büyük liderlerden biri olduğunu vurguladı. Dünya siyasi tarihine bakıldığında gençlerin demokrasi ve özgürlük mücadelelerinin dinamiği olduğunu aktaran Başkan Kurt, "İşsizlik, savaş, sınavlar ve güvencesiz gelecek arasında boğulan günümüz gençliği, dün olduğu gibi bugünde ülkemizde bağımsızlık ve demokrasi bayrağını yükseklere taşımaktadır. Mustafa Kemal Atatürk, gençleri devrimlerin ve rejimin bekçisi olarak görmüştür. Gençler, 19 Mayıs 1919 ruhunu yaşatmaya ve kendine pusula olarak görmeye devam edecektir. Atatürk'ün yaşamından ve yaptıklarından, büyük başarılarından öğrenilecek çok şey, çıkarılacak büyük dersler var. Her Türk gencinin Nutuk'u mutlaka okuması gerekir. Bu, her Türk gencinin görevi ve sorumluluğudur. Unutmamalısınız ki, tarihi iyi bilmek, geçmişi doğru yorumlamak, bugüne ışık tutacak, geleceği güçlenerek karşılamanızı sağlayacaktır. Gençler, gelecek tarafınızdan şekillenecek. Bu sizin en büyük sorumluluğunuz olmalı. Bu nedenle de bir araya gelerek fikir üretmeli, kişisel gelişiminize önem vererek ülke yönetiminde söz sahibi olabilmelisiniz. 19 Mayıs 1919 ruhunu yaşatmaya ve kendine pusula olarak görmeye devam etmek sizin en önemli ödev ve sorumluluklarınız arasında. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; 'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz'. Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın her zaman onuruyla yaşama kararlılığının tarihsel simgelerinden olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

